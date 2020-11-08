Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ноябрьское обновление драйверов Intel для Windows 10 теперь распространяется для пользователей версии 1709 или более новых. Драйвер Intel DCH 27.20.100.8935 для Windows 10 обеспечивает улучшения системы, исправления ошибок для существующих игр и повышения производительности.

реклама

В настоящее время обновление драйвера графического процессора развертывается для Windows 10 с помощью инструмента Intel Support Assistant в выбранном регионе.

анонсы и реклама Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Согласно журналу изменений, корпорация Intel внесла изменение, которое может улучшить производительность системы при потоковой передаче видео на YouTube. В журнале изменений указано, что обновление для Windows 10 включает «улучшения производительности при использовании Chrome YouTube Media Playback».

В недавнем отчете об ошибке Chromium утверждалось, что Windows 10 версии 2004 или новее влияет на частоту обработки Google Chrome важных задач, связанных с потоковой передачей видео, включая видео на YouTube. Сообщается, что Windows 10 версии 2004 имитирует «нормальное» планирование потоков в процессах, что вызывает пропадание кадров во время воспроизведения видео. Возможно, после обновления пользователи увидят улучшение общей производительности воспроизведения видео, по крайней мере, на YouTube.

реклама

Помимо повышения производительности, Intel DCH 27.20.100.8935 не имеет особых нововведений, но содержит исправления для игры Crysis Remastered, которая вылетала после того, как пользователи установили октябрьский выпуск драйвера.

Intel заявляет, что она также устранила незначительные графические ошибки, наблюдаемые при игре в Doom Eternal, World of Warcraft и т.д. Кроме того, Intel исправила проблемы с производительностью, возникавшие при запуске Civilization 6: Gathering Storm, Forza Horizon 4 и других игр со встроенной графикой.

реклама

Что касается поддержки оборудования и операционной системы, здесь мало что изменилось. Intel утверждает, что для установки драйвера пользователю потребуется Windows 10 версии 1709 или новее, а также процессоры от 6-го до 11-го поколения.

Драйверы Intel DCH версии 27.20.100.8935 для Windows 10 можно загрузить с помощью инструмента Intel Driver & Support Assistant.

реклама

Конечно, это обновление не будет доступно для всех сразу. Скорее всего, это обновление будет распространено для всех пользователей Windows 10 к следующей неделе.

В любом случае, улучшения производительности в драйверах Intel всегда приветствуются, и, скорее всего, в следующем году будут добавлены новые функции.