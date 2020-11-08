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Вышло ноябрьское обновление видео драйверов Intel для Windows 10

Компания Intel выпустила очередное обновление видео драйвера для операционной системы Windows10
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 Ноябрьское обновление драйверов Intel для Windows 10 теперь распространяется для пользователей версии 1709 или более новых. Драйвер Intel DCH 27.20.100.8935 для Windows 10 обеспечивает улучшения системы, исправления ошибок для существующих игр и повышения производительности.

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 В настоящее время обновление драйвера графического процессора развертывается для Windows 10 с помощью инструмента Intel Support Assistant в выбранном регионе.

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 Согласно журналу изменений, корпорация Intel внесла изменение, которое может улучшить производительность системы при потоковой передаче видео на YouTube. В журнале изменений указано, что обновление для Windows 10 включает «улучшения производительности при использовании Chrome YouTube Media Playback».

 В недавнем отчете об ошибке Chromium утверждалось, что Windows 10 версии 2004 или новее влияет на частоту обработки Google Chrome важных задач, связанных с потоковой передачей видео, включая видео на YouTube. Сообщается, что Windows 10 версии 2004 имитирует «нормальное» планирование потоков в процессах, что вызывает пропадание кадров во время воспроизведения видео. Возможно, после обновления пользователи увидят улучшение общей производительности воспроизведения видео, по крайней мере, на YouTube.

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 Помимо повышения производительности, Intel DCH 27.20.100.8935 не имеет особых нововведений, но содержит исправления для игры Crysis Remastered, которая вылетала после того, как пользователи установили октябрьский выпуск драйвера.

 Intel заявляет, что она также устранила незначительные графические ошибки, наблюдаемые при игре в Doom Eternal, World of Warcraft и т.д. Кроме того, Intel исправила проблемы с производительностью, возникавшие при запуске Civilization 6: Gathering Storm, Forza Horizon 4 и других игр со встроенной графикой.

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 Что касается поддержки оборудования и операционной системы, здесь мало что изменилось. Intel утверждает, что для установки драйвера пользователю потребуется Windows 10 версии 1709 или новее, а также процессоры от 6-го до 11-го поколения.

 Драйверы Intel DCH версии 27.20.100.8935 для Windows 10 можно загрузить с помощью инструмента Intel Driver & Support Assistant.

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 Конечно, это обновление не будет доступно для всех сразу. Скорее всего, это обновление будет распространено для всех пользователей Windows 10 к следующей неделе.

 В любом случае, улучшения производительности в драйверах Intel всегда приветствуются, и, скорее всего, в следующем году будут добавлены новые функции.

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