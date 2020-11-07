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Мобильных процессоров серии Ryzen 5000U еще нет, но производители ноутбуков уже начали размещать свою продукцию на базе данных чипов в розничных магазинах. Первым известным на данный момент ноутбуком, оснащенным процессором серии Ryzen 5000U, является Acer Aspire 5 A515-45-R2J2. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD, яркость и цветопередача которого не известны. Этот мобильный компьютер засветился на сайте Amazon в Италии.

Acer Aspire 5 работает на базе процессора Ryzen 7 5700U, базовая частота которого составляет 1,8 ГГц. Это единственная спецификация, которая была обнаружена в результате данной утечки. Ожидается, что процессоры AMD серии 5000U будут иметь две разные архитектуры. Ожидается, что 5700U будет 8-ядерным и 16-поточным процессором с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Встроенный графический процессор должен иметь 8 вычислительных блоков с тактовой частотой до 1,9 ГГц. Кроме того, в спецификациях указан объем оперативной памяти стандарта DDR4, равный 8 ГБ и твердотельный накопитель объемом 512 ГБ, никаких дополнительных сведений о системе хранения не указано. Что касается возможностей подключения, то ноутбук оснащен одним разъемом RJ-45, двумя USB 3.1 Type-A, одним USB 2.0 Type-A и одним USB 3.2 Type-C.

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Как известно, серия процессоров Ryzen 5000U предположительно будет основана на двух архитектурах разделен Cezanne (Zen3) и Lucienne (по сути, обновлением Renoir на ядрах Zen2). Указанный в спецификациях процессор Ryzen 5700U будет процессором на базе архитектуры Zen2.

Ноутбук имеет толщину 1,79 сантиметров, весит 1,9 кг, поэтому это, безусловно, не самый легкий ноутбук в своем классе.

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Изначально ноутбук был выставлен для предварительного заказа по цене 779 евро. Сроком поставки значился феврале 2021 года. После чего Amazon убрала возможность предварительного заказа, и его цена больше не указана. Не исключено, что Acer официально представит свою новую серию ноутбуков на новых процессорах AMD на выставке CES 2021 в начале следующего года.