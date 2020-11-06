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Manli представила компактную видеокарту GeForce RTX 3070

Компания Manli представила кастомную видеокарту GeForce RTX 3070, которая намного компактнее эталонной версии от Nvidia и других производителей
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 Компания Manli анонсировала кастомную видеокарту GeForce RTX 3070, которая отличается системой охлаждения с двумя вентиляторами. Её вариант RTX 3070 обладает действительно компактной конструкцией печатной платы.

 Manli GeForce RTX 3070 имеет такую же базовую тактовую частоту в сравнении с NVIDIA RTX 3070, которая составляет 1500 МГц, но имеет немного меньшую тактовую частоту в режиме разгона 1725 МГц вместо эталонного значения в 1730 МГц.

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 Оверлокерам может понравится наличие больших вентиляторов системы охлаждения, это может позволить карте разогнаться намного больше, чем позволяет Boost режим. В дополнение к вентиляторам эта видеокарта имеет металлическую заднюю панель, обеспечивающую повышенную жесткость конструкции. Кроме того, усиленная металлическая задняя панель также обеспечивает лучшую охлаждающую способность, уменьшая при этом гибкость графического платы.

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 Конструкция системы охлаждения Manli включает четыре медные тепловые трубки диаметром 8 мм и сегментированные радиаторы для максимальной эффективности охлаждения. Такая конструкция охлаждения гарантирует, что Manli GeForce RTX 3070 останется холодной даже при самых тяжелых рабочих нагрузках.

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 Благодаря тому, что карта имеет крупные вентиляторы и большой радиатор видеокарта занимает 3 слота PCIe, при этом требуя всего 252 мм в длину и 126 мм в ширину.

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 Как и все GeForce RTX 3070 карта от Manli имеет 5 888 ядер CUDA, 184 TMU, 96 ROP, которые будут работать в паре с 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, обеспечивающей скорость до 14 Гбит/с. Карта также оснащена подсистемой питания по схеме 10 + 2 фазы.

 Компания Manli еще не объявила цену или время поступления в продажу своей новой видеокарты GeForce RTX 3070.

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Теги

nvidia geforce nvidia ampere geforce rtx 3070 geforce rtx 3000 manli
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