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Как известно, вчера были выпущены процессоры серии Ryzen 5000 для настольных ПК на базе архитектуры Zen 3, а сегодня начали получать первые утечки информации о линейке серверных процессоров EPYC Milan 3-го поколения. Процессор EPYC Milan, известный как EPYC 7713, обнаружен небезызвестным Momomo_US в базе данных SiSoftware.

Ожидается, что поставки новых процессоров EPYC Milan начнутся в конце этого года, а полная доступность запланирована на следующий год. Похоже, что первые чипы действительно уже поставляются, и теперь начали чаще появляться в базах данных онлайн-тестов.

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Образец, о котором сегодня идет речь носит название AMD EPYC 7713. Чип был представлен в сервере Gigabyte MZ72-HB0-00 с двумя сокетами SP3 и поддержкой чипов EPYC с TDP до 280 Вт. Материнская плата имеет 16 разъемов DDR4 DIMM и поддерживает 8-канальный интерфейс памяти с общей емкости до 2 ТБ в вариантах RDIMM или LRDIMM.

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Процессор AMD EPYC 7713 "Milan" имеет 64 ядра и 128 потока. В тестировании участвовало два процессора с общим количеством ядер и потоков 128 и 256 соответственно. Каждый чип имеет 32 МБ кэш-памяти второго уровня и 256 МБ кэш-памяти третьего уровня, т.е. всего 288 МБ кеш-памяти. Тактовая частота чипов составляла около 2,45 ГГц, однако нет упоминания, была ли она базовой или разогнанной.

Согласно ExecutableFix, чип имеет OPN-код 100-000000344. Похоже, что EPYC 7713 все еще является ранним образцом, и определенно можно ожидать более высоких тактовых частот в окончательном варианте, как это было с процессорами Ryzen 5000.

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С точки зрения производительности в арифметических тестах, процессор AMD EPYC 7713 даже на тактовой частоте 2,45 ГГц находится на одном уровне, а иногда и превосходит четырехъядерную систему Intel Xeon Platinum (Cascade Lake-SP), что является великолепным результатом. В настоящее время процессор занимает четвертое место в таблице арифметических тестов и легко превосходит двойные конфигурации EPYC 7742 "Rome", которые работают на гораздо более высоких тактовых частотах 3,39–3,35 ГГц.

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Верхнюю позицию занимают 4 процессора Intel Xeon Platinum 8280L, которые всего на 5% быстрее, чем конфигурация EPYC Milan на Zen 3, и можно легко увидеть, что окончательные варианты с легкостью возглавят рейтинг производительности. Здесь важно учитывать производительность на ватт, а также производительность на доллар, которую EPYC Milan будет предлагать в сравнении с предложениями Intel Cascade Lake-SP и даже Ice Lake, поставки которых ожидается в следующем году.

Напомню, что процессоры AMD EPYC Milan придут на смену нынешней линейке EPYC Rome. Фундаментальным изменением для линейки EPYC Milan станет новая архитектура ядра Zen 3, которая будет основана на усовершенствованном 7-нм техпроцессе. Исходя из того, что известно и что официально продемонстрировала AMD, процессоры EPYC Milan будут ориентированы в первую очередь на повышение общей производительности на ватт.

Процессоры AMD EPYC Milan с архитектурой ядра Zen 3 будут не только иметь совершенно новую архитектуру чипа, но также будут иметь увеличение IPC на 19% по сравнению с процессорами Zen 2 и скачок производительности на ватт на 40%. Более высокий скачок производительности процессоров поставит AMD на один уровень с процессорами Intel Xeon следующего поколения, при этом предоставив еще больший уровень многопоточности.

Что касается новых функций, помимо ядра Zen 3, Milan предложит совместимость сокетов с платформами SP3, будет поддерживать память DDR4, интерфейс PCIe 4.0. Чипы будут иметь TDP 120-225 Вт, что аналогично существующим процессорам поколения Rome.