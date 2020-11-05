Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Motorola выпустила в продажу в Великобритании еще один смартфон серии Moto G9. Новый представитель серии получил название Moto G9. Как следует из названия, главной изюминкой телефона является аккумуляторная батарея на 6000 мАч.

Moto G9 Power оснащен огромным 6,98-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1640 x 720 пикселей и соотношением сторон 20,5: 9. Новинка работает на базе чипсета Snapdragon 662 компании Qualcomm с графическим процессором Adreno 610. Moto G9 Power имеет только один вариант конфигурации памяти и оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти со слотом для карт microSD.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

На задней стороне смартфона Moto G9 в левом углу находится квадратный модуль из трех камер, включающий основную камеру Quad Pixel разрешением 64 мегапикселя с диафрагмой f/1.79, 2 мегапиксельный макро сенсор и такой же датчик глубины на 2 мегапикселя. На фронтальной стороне смартфона в отверстии экрана находится селфи-камера разрешением 16 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 6000 мАч по утверждению компании Motorola позволяет Moto G9 Power работать до 60 часов без подзарядки.

Смартфон работает на чистой версии Android 10 из коробки. Кроме того, устройство оснащено сканером отпечатков пальцев на задней панели, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 мм аудио разъемом.

реклама

Motorola неплохо себя чувствует на рынке среднего ценового диапазона, а Moto G9 Power еще больше усилит серию Moto G9, а также будет хорошо конкурировать с другими похожими устройствами. Moto G9 Power доступен в цветах Metallic Sage и Electric Violet по цене 235 долларов.