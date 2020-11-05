Motorola выпустила MOTO G9 Power на Snapdragon 662
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Компания Motorola выпустила в продажу в Великобритании еще один смартфон серии Moto G9. Новый представитель серии получил название Moto G9. Как следует из названия, главной изюминкой телефона является аккумуляторная батарея на 6000 мАч.
Moto G9 Power оснащен огромным 6,98-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1640 x 720 пикселей и соотношением сторон 20,5: 9. Новинка работает на базе чипсета Snapdragon 662 компании Qualcomm с графическим процессором Adreno 610. Moto G9 Power имеет только один вариант конфигурации памяти и оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти со слотом для карт microSD.
На задней стороне смартфона Moto G9 в левом углу находится квадратный модуль из трех камер, включающий основную камеру Quad Pixel разрешением 64 мегапикселя с диафрагмой f/1.79, 2 мегапиксельный макро сенсор и такой же датчик глубины на 2 мегапикселя. На фронтальной стороне смартфона в отверстии экрана находится селфи-камера разрешением 16 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 6000 мАч по утверждению компании Motorola позволяет Moto G9 Power работать до 60 часов без подзарядки.
Смартфон работает на чистой версии Android 10 из коробки. Кроме того, устройство оснащено сканером отпечатков пальцев на задней панели, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5 мм аудио разъемом.
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Motorola неплохо себя чувствует на рынке среднего ценового диапазона, а Moto G9 Power еще больше усилит серию Moto G9, а также будет хорошо конкурировать с другими похожими устройствами. Moto G9 Power доступен в цветах Metallic Sage и Electric Violet по цене 235 долларов.
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