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Флагманская серия Sapphire под названием NITRO скоро будет обновлена новой моделью. В тизере, опубликованном Sapphire, новая карта четко обозначена как Radeon RX 6800XT. AMD до сих пор разрешала AIB партнерам кастомизировать только модели Radeon RX 6800XT и не-XT, судьба же видеокарт RX 6900XT пока не ясна. Все карты используют по существу одинаковую конструкцию платы, поэтому технически модернизация 6900XT не должна вызывать проблем.

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Видеокарта RX 6800 XT NITRO + сохранила черную цветовую гамму, по крайней мере, на это указывает тизер. Система охлаждения представлена тройным вентилятором, ставшей стандартом для серии NITRO +. И Radeon RX 5700XT NITRO +, и Radeon RX Vega 64 NITRO + использовали кулеры с тремя вентиляторами.

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Ожидается, что модели Radeon RX 6800XT появятся ближе к концу этого месяца. Эти карты не будут выпущены одновременно с эталонными моделями, которые появятся 18 ноября. Согласно имеющимся источникам информации, AIB партнеры смогут выпустить свои карты примерно через неделю.

Напомню, что видеокарта AMD Radeon RX 6800XT включает 4608 потоковых процессоров, 72 RT ядра, 288 текстурных блоков и 128 блоков ROP. Карта оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 со скоростью работы 16 Гбит/с. Графическая карта также оснащена 128 МБ кэш-памяти Infinity Cache, что увеличивает пропускную способность памяти до 512 ГБ/с. Рекомендуемая производителем розничная цена RX 6800XT составит 649 долларов, но кастомная версия Sapphire NITRO +, вероятно, будет стоить несколько дороже.