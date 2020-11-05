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Сегодня компания ASUS представила свои видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 3060 Ti на веб-сайте EEC (Евразийской экономической комиссии), регулирующем органе в Азии. Этот веб-сайт оказался отличным источником информации о предстоящем выпуске указанных выше видеокарт компании ASUS.

Списки Евразийской экономической комиссии обычно появляются за несколько недель до того, как видеокарты будут готовы к запуску. Производители и дистрибьюторы представляют новые продукты в случае, если они появятся на рынке раньше. В список часто входят продукты, которые были запланированы, но так и не были выпущены.

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Новое представление в EEC показало, что компания ASUS готовит серию из шести видеокарт GeForce RTX 3060 Ti: ROG STRIX, DUAL, DUAL MINI, TUF, Phoenix и TURBO (EVO). Все коды продуктов подтверждают, что видеокарта имеет 8 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6.

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Как известно компания NVIDIA отложила выход нового представителя видеокарт поколения Ampere и теперь собирается выпустить свою видеокарту GeForce RTX 3060 Ti 2 декабря, вместо планировавшегося ранее 17 ноября. Новинка среднего ценового диапазона будет оснащена графическим процессором GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Предполагается, что новая модель будет стоить около 400 долларов США.