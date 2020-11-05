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Сегодня в сети появились результаты независимого тестирования новых процессоров компании AMD на архитектуре Zen3.. Бразильский ютубер Pichau получил доступ к четырем процессорам Zen3, которые были представлены на данный момент: 5950X, 5900X, 5800X и 5600X. Pichau тестировал новые процессоры на материнской плате ASUS TUF B550M, а процессор Intel - на материнской плате TUF Z490. Обе системы были оснащены одинаковым блоком питания и памятью с тактовой частотой 3600 МГц. Ниже представлены полные конфигурации систем, на которых проводилось тестирование.

AMD Ryzen 5000:

– Материнская плата Asus TUF B550M-Plus Gaming;

– Кулер: Water Cooler AQUA X200;

– ОЗУ: 16GB T-Force 3600MHz;

– SSD CARDEA Z440 1TB;

– SSD PG512X;

– Блок питания Fonte 1050W Silver.

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Intel Core I9 10900K:

– Материнская плата Asus TUF Z490-Plus Gaming;

– Кулер: Water Cooler AQUA X200;

– ОЗУ: 16GB T-Force 3600MHz;

– SSD CARDEA Z440 1TB;

– SSD PG512X;

– Блок питания Fonte 1050W Silver.

В опубликованном вчера видео Pichau тестирует три процессора: Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 560, а результат Ryzen 9 5950X появится позже. Блогер подтвердил, что владеет такими процессорами показав их, поэтому определенно стоит верить продемонстрированным результатам, а видео содержит реальные данные.

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Видео фактически начинается с демонстрации разгона AMD Ryzen 5 5950X (который не тестировался в играх). Блогер показывает, что процессор может легко преодолеть барьер 5 ГГц, но, очевидно, не на всех ядрах одновременно. Позже Pichau опубликует больше контента с тестированием Ryzen 9 5950X.

Pichau протестировал довольно большой список игр. В нем представлены игры с 2013 года (GTA5) по 2020 год (Watch Dogs Legion). Все процессоры Ryzen 5000 сравнивались только с одним флагманским процессором компании Intel Core i9-10900K, который был протестирован с разгоном на 5 ГГц.

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Теперь перейдем непосредственно к результатам тестирования, которые можно посмотреть на диаграммах ниже.

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Я не буду здесь приводить все диаграммы, желающие сними ознакомиться могут пройти по этой ссылке. Преимущество новой архитектуры AMD вполне очевидно, не считая нескольких игр, в которых Core i9 10900K опередил AMD. От себя лишь могу добавить, что эра доминирования процессоров Intel в играх подошла к концу. По крайней мере до выхода нового поколения чипов от "синей" корпорации.



