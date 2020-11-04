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Сегодня в сети появилась информация о младших представителях видеокарт серии Nvidia RTX 3000. Пользователь Twitter под ником Kopite7kimi, известный по многочисленным утечкам, предоставил обновленную информацию о моделях видеокарт на основе чипа GA106. По его информации, и GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti будут оснащены новым графическим процессором Ampere, который еще не был официально подтвержден NVIDIA.

Kopite7kimi сообщил, что GeForce RTX 3060 будет иметь 3840 ядер CUDA, а RTX 3050 Ti получит в свое распоряжение 3584 ядра CUDA. Ожидается, что карты на графическом процессоре GA106 будет оснащены 192-битным контроллером памяти, что предполагает наличие 6 или даже 12 Гб видеопамяти стандарта GDDR6.

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Похоже, что компания NVIDIA решила впервые использовать технологию RTX в своей серии видеокарт x050. Таким образом, получается, что все видеокарты поколения Ampere будут иметь поддержку трассировки и карт серии GTX с отсутствующими ядрами RT на этот раз не предполагается.

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По имеющейся информации, GeForce RTX 3060 может выйти в начале января 2021 года, а RTX 3050 Ti появится немного позже в период с января по февраль. NVIDIA также планирует выпустить RTX 3050 без суффикса Ti, но его характеристики еще выглядят очень туманно.

Kopite7kimi также затронул тему следующей графической архитектуры компании Nvidia под названием Hopper. Он повторил свою же информацию от марта текущего года, что преемник Ampere, как ожидается, будет использовать 5-нм техпроцесс компании TSMC.

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Kopite7kimi упомянул графический процессор H100 для центров обработки данных и серию графических процессоров GH20X. Пока неясно, почему инсайдер упомянул серию графических процессоров 2xx вместо 1xx. Остается ждать более свежих утечек информации либо официальных данных от самой Nvidia.