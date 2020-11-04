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В последние несколько недель появляется множество сообщений о грядущей линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. Согласно ранним предположениям, этот телефон должен был поступить в продажу в начале января следующего года. Однако теперь появилась более конкретная информация. По словам известного инсайдера Джона Проссера, серия Samsung Galaxy S21 будет анонсирована 14 января 2021 года.

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В сообщении утверждается, что серия будет состоять из трех моделей, включая Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. Анонс всех трех моделей состоится в один день. Кроме того, инсайдер утверждает, что южнокорейский технологический гигант в тот же день начнет глобальные предварительные продажи серии Galaxy S21. Что касается официальной даты продаж, то в отчете также говорится, что она начнется 29 января 2021 года.

В своем твите Проссера заявил, что серия Samsung Galaxy S21 будет доступна в различных цветах, включая черный, серый, розовый, серебристый, фиолетовый и белый. Внутреннее кодовое название Galaxy S21 Ultra - O3, а номер модели - SM-G998U.

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Samsung Galaxy S21 Ultra будет оснащен большим 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2x Infinity-O, батареей емкостью 5000 мАч, передней камерой на 40 Мп. На задней стороне смартфона будет четыре сенсора, из которых основной получит разрешение 108 мегапикселей.

Samsung Galaxy S21 Ultra получит оболочку One UI 3.0 на базе Android 11. Ожидается, что топовый смартфон линейки Galaxy S21 будет оснащен изогнутым экраном с высокой частотой обновления. Он также будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 875 на рынках Китая и США. Однако есть сообщения, что Xiaomi Mi 11 будет первым устройством, использующим Snapdragon 875 в Китае. На других рынках смартфон будет работать на чипсете Exynos 2100.