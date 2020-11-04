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В скором времени в продажу должен выйти приемник смартфона Motorola Moto G9 Play. Сегодня в Интернете появились первые изображения грядущей новинки, которые выглядят вполне неплохо, а также раскрывают несколько ключевых элементов дизайна грядущего телефона, который в настоящее время известен под номером модели XT-2117.

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Вышеупомянутое устройство XT-2117, вероятно, выйдет под названием Motorola Moto G10 Play и, похоже, будет иметь 6,5-дюймовый плоский дисплей с довольно широким подбородком и единственным отверстием в левом углу экрана под фронтальную камеру, таким образом поклонники марки и владельцы Moto G9 Play, которые предпочитают каплевидный вырез под камеру могут быть разочарованы таким дизайном передней панели.

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На изображениях также видна тройная задняя камера, расположенная в квадратном модуле со скругленными углами, что очень похоже на подход к дизайну, используемому в Moto G9 Play. Дактилоскопический датчик переместился с задней панели на правую сторону и встроен в кнопку питания. В последнее время именно такое расположение сенсора отпечатков наиболее распространено среди производителей смартфонов. Любители слушать музыку на своем смартфоне будут рады тому, что производитель не стал отказываться от 3,5 мм аудио разъема в новом устройстве, разместив его на верхней грани телефона.

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В дополнение к вышесказанному, есть информация о емкости аккумуляторной батареи Moto G10 Play, которая согласно сертификационным документам TÜV Rheinland равна 4850 мАч. К сожалению более подробной информации о новинке, включая используемый чипсет, конфигурацию памяти и характеристики датчиков изображения, пока нет.