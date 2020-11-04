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Сегодня агентство Mercury Research сообщило, что AMD захватила 22,4% рынка x86. Это максимальный показатель, который наблюдался последний раз в далеком 2007 году, и демонстрирует великолепную работу, проделанную в последнее время компанией AMD. Эти цифры не учитывают возможных продаж процессоров новой серии AMD Ryzen 5000, которые совсем скоро появятся на полках магазинов. Учитывая имеющиеся предварительные данные о производительности Ryzen 5000, есть большая вероятность, что к следующему году AMD, вероятно, займет 25% или даже большую долю рынка x86 процессоров. Поскольку Intel Rocket Lake все еще топчется на 14-нм техпроцессе, компания AMD может нанести очередной удар по конкуренту, и похоже все к этому и идет.

Согласно отчету общая доля процессоров AMD x86 составившая 22,4%, увеличилась на 4,1 процентных пункта за квартал и на 6,3 процентных пункта в годовом исчислении.

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Доля настольных компьютеров с процессорами AMD x86 без учета Интернета вещей составила 20,1%, что соответствует росту на 0,9 процента пункта, если сравнивать с предыдущим кварталом, а также на 2,1 процента в годовом исчислении.

Ноутбуки на базе процессоров AMD x86 без учета Интернета вещей заняли 20,2% рынка, что на 0,3 процента выше в сравнении с предыдущим периодом и на 5,5 процента в годовом исчислении.

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Учитывая, что серия Ryzen 5000 обеспечивает значительный рост IPC и не имеет конкуренции со стороны Intel в плане поддержки PCIe 4.0, похоже, AMD продолжит наращивать свое присутствие еще несколько месяцев до выхода новых чипов от Intel. Поскольку платформа от Intel поддерживает только PCIe 3.0, неудивительно, что клиенты начинают переходить на сторону красного лагеря.