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Скорого выхода нового поколения процессоров компании AMD на архитектуре Zen3 с большим интересом ждет все прогрессивное компьютерное сообщество. На данный момент в сети уже появились результаты первых тестов новинки, как в повседневных задачах, так и в различных синтетических тестах. Кроме того, периодически появляются сведения о разгонном потенциале процессора от различных оверклокерских групп. Сегодня стало известно, что оверклокеру под ником Darklord удалось достичь новых рекордов с процессором Ryzen 9 5950X. Оверклокер опубликовал скриншот утилиты CPU-Z, на котором зафиксирован результат разгона 16-ядерного процессора Ryzen 9 5950X до 5898,63 МГц или примерно 5,9 ГГц.

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Данный результат достигнут при всех работающих 16 ядрах и 32 потоках, а также при использовании двухканального режима работы оперативной памяти. Результат был получен путем увеличения множителя процессора до 59.0X, и штатной базовой тактовой частоты. Что особенно интересно, так это напряжение, подаваемое на ядра процессора, которое потребовалось поднять до невероятных 1,656 В. Другие компоненты системы включают материнскую плату ASUS ROG Crosshair VIII Impact X570, славящуюся отличным разгонным потенциалом двухканальную память DDR4-3600 и старенький графический процессор Nvidia GT 710. О применяемой во время разгона системе охлаждения ничего не известно, однако, если судить по величине напряжения, то с очень высокой долей вероятности можно сказать, что использовалась система LN2.