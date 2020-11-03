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Сегодня появилась информация о том, что компания AMD собирается выпустить свой ускоритель Instinct MI100 16 ноября. Об этом сообщает Интернет ресурс Aroged. Сотрудники сайта получили доступ к документам, которые на данный момент все еще находятся под эмбарго. В описываемом документе идет речь об указанном долгожданном ускорителе MI100, который должен стать прямым конкурентом ускорителя NVIDIA A100 на основе графического процессора GA100.

Утечка раскрывает интересную информацию, заключающуюся в том, что AMD похоже отказывается от своего бренда Radeon в серии ускорителей Instinct. Данный шаг аналогичен тому, который сделала компания NVIDIA, отказавшаяся от серий профессиональных ускорителей Tesla и Quadro в пользу более простого обозначения "Axxx".

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В основе ускорителя MI100 лежит микро архитектура CDNA. Карта MI100 будет производиться на базе нового графического процессора Arcturus, в котором не будет поддержки традиционных технологий визуализации изображения, которые не нужны ускорителям, используемым в центрах обработки данных. Как известно в компании AMD применяется разделение архитектуры графических процессоров. Чипы, предназначенные для вычислений, не связанных с рендерингом изображения, построены, как было сказано выше, на архитектуре CDNA, в то время как графические процессоры для игровых видеокарт и рабочих станций для визуализации в своей основе имеют архитектуру RDNA, получившую в этом году обновление до RDNA2.

Информация о новинке была получена совершенно случайно, на официальном разделе сайта компании для партнеров компании. Информация отражает новый стиль логотипа Radeon, который был унифицирован со шрифтом, используемым для обозначения процессоров Ryzen

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Документы находятся под эмбарго до 16 ноября, что является возможной датой анонса продукта.

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Согласно другой информации, компания AMD также готовится к запуску ускорителей Instinct V640 и V620.

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