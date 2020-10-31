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Другое

Intel представила дискретную мобильную графику Iris Xe MAX

Компания Intel представила первую дискретную графику Iris Xe MAX для компактных ноутбуков
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 Сегодня компания Intel представила графический чип Intel Iris Xe MAX, разработанный специально для тонких и легких ноутбуков. Графика Intel Iris Xe MAX основана на микроархитектуре Xe-LP, которая используется в Intel Iris Xe в мобильных процессорах Intel 11-го поколения. Это графический чип является первым представителем дискретной графики на базе архитектуры Xe. Платформа Intel Iris Xe MAX использует технологию Intel® Deep Link и поддерживает PCIe Gen 4.

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 "Мы поставили перед собой цель пересмотреть роль дискретной графики в тонких и легких ноутбуках. Графика Iris Xe MAX и технология Intel Deep Link служат примерами инноваций на уровне платформы, которые Intel планирует вывести на рынок в будущем по мере выполнения нашей дорожной карты Xe", - сказал Роджер Чендлер, вице-президент и генеральный менеджер по продуктам и решениям XPU в группе архитектуры, графики и программного обеспечения Intel.

 На мероприятии Intel Architecture Day компания объявила, что микроархитектура Xe-LP обеспечит повышенную производительность для мобильных платформ. Графика Intel Iris Xe изменила правила игры в визуальном восприятии мобильных ПК и вместе с мобильными процессорами Intel Core 11-го поколения обеспечивает потрясающую графику с низким энергопотреблением, а также передовые технологии мультимедиа и искусственного интеллекта. Intel продолжает свои инновации и лидерство, сочетая мобильные процессоры Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe и графикой Intel Iris Xe MAX, чтобы обеспечить новые возможности, предоставить разработчикам доступ к более открытой и общей программной среде, а также упростить распространение и проверку драйверов для клиентов.

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 На данный момент графика Intel Iris Xe MAX доступна в устройствах Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 и Dell Inspiron 15 7000 2 в 1. Это первые устройства, использующие мобильные процессоры Intel Core 11-го поколения, графику Intel Iris Xe MAX и технологию Intel Deep Link.41.

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 По заявлению компании мобильные процессоры Intel Core 11-го поколения в сочетании с графикой Intel Iris Xe MAX обеспечивают дополнительную производительность ИИ, которая в 7 раз выше, чем аналогичные ноутбуки, оснащенные графикой сторонних производителей, а Hyper Encode для кодирования в 1,78 раза быстрее, чем высокопроизводительная настольная видеокарта. Функция Dynamic Power Share Deep Link позволяет выделить все ресурсы питания для процессора, когда дискретная графика простаивает, что позволяет повысить производительность ЦП на 20%.

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 Графика Intel Iris Xe MAX имеет достаточную мощность, позволяющую обеспечить тонкие и легкие ноутбуки отличной производительностью в большинстве популярных игр в разрешении FullHD.

 Архитектура Xe - это полностью масштабируемая графическая архитектура, которая будет востребована на многих рынках, от интегрированной графики и дискретных карт начального уровня до высокопроизводительной игровой графики и графики для центров обработки данных, HPC и AI. Помимо мобильных устройств, Intel работает со своими партнерами над тем, чтобы в первой половине 2021 года использовать дискретную графику на основе Xe-LP для настольных ПК. Intel идет по пути улучшения визуальных вычислений для миллиардов людей, поскольку она продолжает расти. up Продукты для архитектуры Xe и программные инициативы: серверный графический процессор Intel® на базе Xe-LP поступит в продажу в этом году, а продукты Xe-HP и Xe-HPG - в 2021 году.

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14 +++++++++
22:51
Куртке хана, 3090 можно выкидывать в мусор
Intel представила дискретную мобильную графику Iris Xe MAX
Сергей Vorvort
22:48
Ок.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Сергей Vorvort
22:48
Здесь в комментах скрины были в очень плохом качестве у меня. Ладно, потом еще раз попробую.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Slumber
22:48
Не, видео надо заново делать с настройками ярокости именно в игре. Я сделаю без проблем. Если для обзора. пиши в ЛС. из этой темы ухожу.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Traktor
22:47
Заполучить полторашку на GTX 970.... на форуме был свой фетиш тогда :) МЕГА карта для мейнстрима. Разгон VS дефолт, разница была впечатляющая.
Сравнительное тестирование двух видеокарт GTX 970 и GTX 1070 на одинаковых частотах
Олег Анетько
22:47
так тестов то и нет, есть слайды АМД)
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Сергей Vorvort
22:47
У тебя видео уже есть, осталось подсказать как яркость настроить. Сравнение буду делать обязательно, иначе смысл публично что - то утверждать.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Slumber
22:47
Скрины не жмут архивы на любом хостинге, как и видео, да и скорее всего обычные фотки в png. Сейчас самое простое яндексдиск и гуглдиск. Не надо ничего выдумывать.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Дмитрий Воронин
22:46
Сам понял что написал??? Ты хоть ноут нормальный в руках держал??? Причём здесь охлад, если тротл по лимиту?? Интересно как ты в ноуте будешь лимит править... :)))
8-ядерный процессор Intel 11-го поколения обошёл Core i7-10700K на 21% в одноядерных тестах
Олег Анетько
22:46
Я тоже жду новых карт АМД в надежде урвать НВ за 70 (спрос на НВ должен подупасть)
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
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