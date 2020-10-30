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Недавно компания LG представила свой первый телевизор с выдвижным дисплеем. Теперь очередь дошла до внедрения такой технологии в мир смартфонов. Согласно недавнему отчету, компания готова продемонстрировать свой новый флагман с выдвижным дисплеем уже в марте будущего года. Однако до этого должен выйти флагманский смартфон классического форм-фактора. Согласно имеющейся информации, компания LG сейчас работает над двумя проектами: The Rainbow и B Project. К первому проекту относится классический флагман, который должен стать наследником смартфонов серии V. А вот проект B , как раз и означает смартфон со скручивающимся дисплеем.

Интересно, что оба устройства объединены в один крупный проект под названием LG Explorer. Недавно вышедший необычный смартфон LG Wing, также является результатом работы LG Explorer. В проекте B будет использоваться примерно аналогичный подход, поскольку часть экрана будет сворачиваться в целях повышения компактности, но будет разворачиваться во время использования, когда нужна большая рабочая поверхность. Компания уже дразнила общественность данным смартфоном в завершении анонса LG Wing. Похоже, что LG хочет таким образом пробудить интерес к грядущей новинке и создать некий ажиотаж.

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Смартфон LG Rainbow ожидается в первом квартале 2021 года, а трансформируемый аппарат в марте будущего года. По данным The Elec, LG планирует отгрузить около 26 миллионов смартфонов до конца текущего года и увеличить этот показатель в следующем до 30 миллионов единиц. Это будет отличным результатом для компании, которая в последние годы лишь теряет свою долю на рынке смартфонов.