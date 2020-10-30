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Несмотря на известные проблемы, компания Huawei продолжает выпускать новые смартфоны. Вот и сегодня китайский гигант выпустил свой очередной телефон серии Honor X10. Он стал младшим представителем серии, в которую ранее вошли X10 5G и X10 Max 5G. Малыш лишен возможности подключаться к сетям пятого поколения и получил название Honor X10 Lite.

За работу новинки отвечает старенький чипсет Kirin 710, который похоже на данный момент является единственным доступным набором логики у компании Huawei. Несмотря на возраст чипсет оснащен восемью ядрами и использует архитектуру Big.LITTLE. Он построен на 12 нм технологии и включает в себя четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц. Кроме того, устройство получило 4 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб, расширяемый с помощью карты microSD.

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Смартфон оснащен большим 6,67-дюймовым IPS дисплеем с разрешением FHD + с центральным отверстием под 8-мегапиксельную селфи-камеру. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,3%, что является не рекордным, но вполне хорошим показателем.

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На задней стороне устройства находится модуль из четырех камер, состоящий из основной камеры разрешением 48 мегапикселей с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/2.4, 2-мегапиксельного датчика глубины f/2.4 и макро объектив на 2 мегапикселя.

Смартфон оснащен емкой аккумуляторной батареей на 5000 мАч с технологией быстрой зарядки 22,5 Вт. В телефоне установлена ОС Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1. Возможно многих разочарует отсутствие сервисов Google, но таковы современные реалии. Вместо них телефон работает со службами Huawei.

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Кроме того, смартфон оснащен чипом NFC, боковым сканером отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1, 3,5 мм аудио разъемом и портом USB Type-C. Размеры телефона составляют 165,5 x 76,88 x 9,26 мм, вес - 206 граммов. Смартфон получит три цветовых решения: Midnight Black, Emerald Green, Icelandic Frost.

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Honor X10 Lite доступен в Саудовской Аравии по цене 213 долларов, а 13 ноября он также поступит на российский рынок.