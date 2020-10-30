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По имеющейся в настоящее время информации компания Xiaomi готовится к анонсу нового устройства под названием Redmi K40 или Redmi K40 Pro, о чем свидетельствует недавняя сертификация Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT). Однако, данный смартфон не единственное, чем собирается удивить китайская компания. Похоже, что Xiaomi также ведет работу над устройством под кодовым названием "Cetus", смартфоном, который может стать одним из лучших устройств в истории компании.

Согласно сообщению XDA Developers, один из сотрудников ресурса kacskrz заметил устройство под кодовым названием Cetus в программном коде оболочки MIUI 12. В XDA Developers утверждают, что это подтверждается изучением кода последней закрытой бета-версии MIUI 12, которая, содержала некоторые подробности о проекте Cetus, включая его форм-фактор. Следует отметить, что присутствие Cetus в коде MIUI 12 вовсе не обязательно означает, что компания Xiaomi оформит данный проект в конечный продукт, а говорит лишь об активном тестировании прототипа устройства.

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Что можно сказать по данному устройству. Судя по всему, проект Cetus является смартфоном со складным гибким дисплеем, который если выйдет в продажу, то станет первой складной моделью для компании Xiaomi. Cetus, похоже работает под управлением ОС Android 11, в отличие от других устройств, которые Xiaomi обновила до MIUI 12. XDA Developers заявляют, что Cetus работает на чипсете Snapdragon от компании Qualcomm, хотя никакой конкретной модели не называется. Однако, есть все основания предполагать, что новинка будет основана на одном из чипсетов серии Snapdragon 8xx, что не должно удивлять, так как в компании всегда стремились в своих необычных новинках применять самые передовые технологии и аппаратные средства. Кроме того, проект Cetus использует основную камеру разрешением 108 мегапикселей, которая используется в топовых устройствах компании.