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Летом текущего года компания Lenovo отметилась выпуском формально первого игрового смартфона на чипсете Snapdragon 865+ с частотой 3,1 ГГц, который получил название Lenovo Legion Pro. Он дебютировал буквально за два часа до выхода Asus ROG Phone 3 с аналогичным чипсетом. На момент выхода на рынок смартфон от Lenovo был самым быстрым на рынке и показывал в тесте AnTuTu результат в без малого 650000 попугаев. Также смартфон выделяется скоростным дисплеем с частотой 144 Гц, фронтальной камерой сбоку, которая должна понравиться стримерам, специальным игровым ПО и отличным дизайном.

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Сегодня стало известно, что компания Lenovo готовит к выходу версию своего игрового смартфона с прозрачной задней крышкой. Часть задней крышки смартфона по-прежнему окрашена, но на этот раз в белый цвет, а на прозрачной части по центру расположен логотип игровой линейки Legion красного цвета. Что касается стоимости прозрачной версии и времени её появления в продаже, то такая информация пока не поступала.

Технические характеристики LENOVO LEGION Pro:

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- AMOLED дисплей 6,65 дюйма (2340 × 1080 пикселей), 144 Гц, HDR с цветовой гаммой DCI-P3;

- чипсет 7-нм Snapdragon 865 Plus (1 x 3,09 ГГц Kryo 585 + 3 x 2,42 ГГц Kryo 585 + 4 x 1,8 ГГц Kryo 585) с графическим процессором Adreno 650;

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- память: 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, встроенный накопитель UFS 3.1 на 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ;

- ОС Android 10 с ZUI 12/Legion OS;

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- камеры: задняя камера 64 мегапикселя с размером пикселя 0,8 мкм, диафрагмой f/1,89, сверхширокоугольная камера 16 мегапикселей 120 ° с диафрагмой f/2,2, двойной светодиодной вспышкой; выдвижная фронтальная камера 20 мегапикселей с диафрагмой f/2.2;

- аудио: USB Type-C, два AWINIC 88264, два динамика, 4 микрофона;

- сканер отпечатков пальцев на дисплее;

- многоцветный задний светодиод, ультразвуковые игровые сенсоры;

- размеры: 169,17 х 78,48 х 9,9 мм; Вес: 239 г;

- связь: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, QZSS (L1 + L5), 2 порта USB Type-C, NFC;

- аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45, 65 и 90 Вт.