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Компания PowerColor вчера официально подтвердила, что собирается выпустить собственные версии графических карт на чипе AMD Big Navi, которые пополнят линейку Red Devil. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что кроме указанных выше видеокарт компания планирует к выпуску еще 26 моделей. Такая информация появилась на портале Евразийской экономической комиссии (EEC).

Это конечно совсем не обозначает, что все перечисленные в сообщении модели видеокарт будут произведены и поступят на полки магазинов. Однако, отрадно, что PowerColor стремится разнообразить свою продукцию и представить изделия на любой вкус.

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Сравнивания названия представленных в документе моделей можно составить представление о возможных конечных продуктах компании. Как известно, последние буквы и цифры в названиях моделей указывают на тип поддерживаемых дисплеев и наличие портов вывода изображения. Например, если в коде написано «3D», то это означает наличие трех портов DisplayPort, «H» означает порт HDMI, а «C» соответствует разъему Type-C.

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Кроме того, в предыдущем поколении линейки видеокарт PowerColor буква «E» в названии обозначала принадлежность ко флагманской линейке Red Devil, а «R» означала линейку Red Dragon. Самым простым в расшифровке является «OC», что означает наличие заводского разгона. Другие обозначения зачастую сложно интерпретировать, но вероятнее всего это модели с эталонными частотами и системами охлаждения.