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Apple достигла 1 миллиарда активных пользователей iPhone

Компания Apple достигла символического рубежа в 1 миллиард пользователей смартфонов iPhone
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 В 2007 году, когда свет увидел iPhone первого поколения от компании Apple, очень многие отнеслись к этому довольно прохладно, а профильные издания и сайты пророчили новому игроку на рынке умных телефонов полный провал. Никто не мог предположить, что смартфоны от Apple будут столь желанными для пользователей, которые готовы были пойти на многое ради обладания культового устройства. Бывали случаи, когда некоторые, мягко говоря, неадекватные товарищи продавали свою почку, чтобы купить заветный iPhone. Даже в самой компании на тот момент не питали иллюзий на завоевание рынка, а Стив Джобс, бывший в то время главой Apple рассчитывал занять не более 1 процента мирового рынка смартфонов, который тогда еще только начинал свое победоносное шествие в сегменте мобильной связи. На данный момент максимальное количество проданных смартфонов с надкушенным яблоком пришлось на 2015 год, когда компании удалось реализовать 231 миллиона устройств. Сейчас Apple принадлежит от 13 до 14 процентов мирового рынка смартфонов, что ставит её на третье место среди производителей умных телефонов, а по прибыльности яблочная компания занимает первое место, так как её устройства не отличаются демократичной ценой.

 Теперь, по прошествии 13 лет после выхода первого iPhone, суммарное количество пользователей данных устройств, по оценке Apple, достигло 1 миллиарда. Не стоит путать данный показатель с суммарным количеством проданных телефонов, данная цифра указывает именно число пользователей, которые в настоящий момент используют iPhone в своей повседневной жизни. Указанный показатель предоставил аналитик Нил Сайбарт из компании Apple, который заявил, что его оценка получена путем объединения цифр новых продаж и продаж через розничных продавцов подержанных устройств.

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 По данным Сайбарта, Apple продолжает наращивать число новых пользователей iPhone примерно от 20 до 30 миллионов в год. Кроме того, Apple продолжает увеличивать доход благодаря продаже аксессуаров, включая Apple Watch и AirPods. Сайбарт также указывает на то, что новые пользователи iPhone переходят на другие продукты Apple, включая планшеты iPad и компьютеры Mac. Все это позволяет корпорации показывать невероятные финансовые показатели с оборотом 2 триллиона долларов.

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