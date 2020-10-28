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Honor Band 5 и Huawei Band 4 Pro реклама Сегодня в китайской социальной сети Weibo от одного из её пользователей поступила информация об умных браслетах Honor Band 6 и Huawei Band 5. Согласно появившемуся сообщению, смарт-браслеты уже готовы к запуску, а возможной датой запуска может стать начало ноября. Напомню, что 11 ноября в Китае отмечается День холостяков, к которому в последнее время стало модным устраивать распродажи техники во всем мире. Для компании Huawei было бы разумно приурочить выпуск новых устройств именно к этому дню.

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К сожалению, характеристики и реальные изображения браслетов Honor Band 6 и Huawei Band 5 на данный момент остаются загадкой и основываются исключительно на предположениях. Однако есть информация, что данные устройства являются абсолютно одинаковыми, но представлены под разными именами для разных регионов, аналогично Redmi Band и Xiaomi Mi Band 4C, являвшимся одним устройством, но предназначенных для определенных рынков.

Кроме того, есть упоминание о Honor Band 6 как первом полноэкранном браслете, что стало бы отличным козырем для компании перед конкурентами и значительно повысило продажи. Остаётся дождаться начала ноября и узнать оправдались ли предсказания и ожидания пользователей.