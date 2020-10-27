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О младшей видеокарте GeForce RTX 3070 из трех официально анонсированных на базе архитектуры Ampere стоимостью 499 долларов, уже кажется почти все известно. Однако, до сих пор изображение самого графического чипа не появлялось ни на одном профильном ресурсе.

Но сегодня, благодаря порталу Videocardz, лицезреть внешний вид графического процессора GA104-300, на котором основана видеокарта GeForce RTX 3070, могут все интересующиеся компьютерным железом. Данный чип получил в свое распоряжение 5888 ядер CUDA, 184 тензорных ядра и 46 ядер RT. Чип GA104 состоит из 17,4 миллиарда транзисторов, что значительно меньше 28,3 миллиардов используемых в GA102, являющегося основой видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Площадь самого кристалла также намного меньше и составляет 392 мм2, в то время как GA102 имеет площадь, равную 628 мм2. Изготовителем чипа является компания Samsung, а произведен графический процессор на базе 8-нм техпроцесса.

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Графический процессор GA104 от NVIDIA также будет широко применяться при изготовлении серии мобильных видеокарт нового поколения, а благодаря 256 битной шине памяти стандарта GDDR6 он должен показать значительное преимущество перед моделями видеокарт предыдущего поколения серии RTX 2000.

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Напомню, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 для настольных компьютеров должна поступить в продажу послезавтра 29 октября, однако обзоры карт в исполнении NVIDIA Founders Edition будут опубликованы уже сегодня 27 октября. Но все же стоит дождаться официального выхода видеокарты, а также подождать результаты тестирования от независимых источников.