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Карты NVIDIA RTX 3060 Ti доступны для предварительного заказа в Китае

На китайском рынке Taobao стал доступен предварительный заказ еще не анонсированных карт NVIDIA RTX 3060 Ti
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 Как известно, на данный момент компания Nvidia официально представила только три видеокарты на базе архитектуры Ampere, а именно GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Однако, они будут далеко не всем по карману, и большинство разумных и экономных пользователей ждут появления видеокарт линейки GeForce RTX 3060/3060 Ti. Официальный выход этой карты должен состояться в следующем месяце. Однако сегодня стало известно, что на китайской торговой площадке Taobao появилось несколько розничных продавцов, которые предоставляют возможность сделать предварительный заказ на видеокарту NVIDIA RTX 3060 Ti. Стоимость будущей "народной" видеокарты на Taobao находятся в пределах от 2049 до 2999 юаней, что в более привычной для нас валюте составляет от 305 до 446 вечно зеленых денежных знаков. Не смотря на это, ожидается, что рекомендованная компанией NVIDIA розничная цена для карты не превысит 400 долларов. Факт наличия подобных предложений, практически подтверждает, что такая карта существует, однако, интересным выглядит то, что GeForce RTX 3060 Ti упоминается раньше чем младшая модель GeForce RTX 3060.

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 На данный момент есть информация, что графическая карта RTX 3060 Ti построена на том же амом кристалле GA104 с площадью 392 мм², что и более мощная GeForce RTX 3070. Кроме того,  ожидается, что чип будет иметь 4864 ядра CUDA, 152 тензорных ядра и 38 ядер RT, для сравнения карта RTX 3070 оснащена 5888 ядрами CUDA, 184 тензорными ядрами и 46 ядрами RT. Рабочие частоты грядущей новинки должны составлять в базе 1410 МГц, а в режиме ускорения - 1665 МГц. Объем локальной видеопамяти стандарта GDDR6 составит 8 Гб, а скорость её работы будет равна 14 Гбит/с, как и у GeForce RTX 3070. Возможно, что больше информации станет известно после выхода GeForce RTX 3070 и конкурирующих решений от компании AMD.

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Теги

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