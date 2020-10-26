NVIDIA готовит плату PG132-SKU35 с 7424 ядрами CUDA
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Крупнейший производитель графических чипов компания Nvidia готовит очередной вариант видеокарты на базе графического чипа NVIDIA Ampere GA102. Данную информацию предоставил инсайдер @kopite7kimi на своей странице в Twitter. Он утверждается, что новая видеокарта должна занять среднее положение между моделями GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, которые основаны на различных графических процессорах.
Название видеокарты не разглашается, однако наиболее вероятным названием предполагается RTX 3070 Ti. Следует напомнить, что видеокарта GeForce 3070 Ti уже упоминалась в более ранних планах компании Nvidia, однако она была основана на другом графическом процессоре и печатной плате.
Сообщается, что печатная плата под номером PG132-SKU35 должна включать графический процессор GA102-150 с 7424 ядрами CUDA, а также будет иметь тот же объем локальной памяти стандарта GDDR6X, что и RTX 3080, то есть 10 Гб GDDR6X, а не GDDR6, устанавливаемой на GeForce RTX 3070, которая готовится к поступлению в продажу уже через 3 дня.
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Кроме того, @kopite7kimi назвал не только номер платы, но и её уровень TGP, который по утверждению инсайдера будет иметь то же значение, что и RTX 3080, а именно 320 Вт.
Ожидается, что новая видеокарта станет прямым конкурентом Radeon RX 6800 XL, являющейся, по утверждению @KittyYYuko, младшим представителем карты Navi 21. Карта от AMD будет представлена 28 октября, то есть на сутки раньше конкурента.
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К указанной информации следует относиться с долей недоверия, как и к любым подобным утечкам. Радует то, что ждать официального подтверждения или опровержения осталось ждать совсем недолго.
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