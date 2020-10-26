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Сегодня китайская компания Colorful объявила о выпуске собственной версии новейшей видеокарты на базе топового графического процессора NVIDIA RTX 3090. Карта получила название Colorful iGame Vulcan RTX 3090 X OC. Данная карта будет являться флагманом в линейке компании до выпуска карты серии iGame KUDAN.

Карта IGame Vulcan RTX 3090 X OC имеет трехслотовый дизайн и оснащается воздушной системой охлаждения с тремя вентиляторами и имеет длину 310 мм. Безусловно, главной особенностью этой модели является наличие экрана. Конечно, это не первая карта с жидкокристаллическим дисплеем не только на рынке в целом, но и у Colorful. Компания стала одной из первых оснащать свои топовые продукты подобными ЖК-панелями, а другие производители последовали её примеру. Даже компания Gigabyte теперь комплектует видеокарты серии AORUS RTX 3000 ЖК-дисплеем. Но у Colorful дисплей не простой, а имеет возможность поворачиваться для удобства пользователя в зависимости от ориентации карты в системном блоке.

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Напомню, что видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3090 оснащены графическим процессором GA102-300 с 10496 ядрами CUDA, 328 тензорными ядрами и 82 ядрами RT. Данная карта является флагманом игровых видеокарт Ampere и оснащена 24 Гб локальной памяти стандарта GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с.

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Графическая карта оснащена тремя 8-контактными разъемами питания. Компания Colourful установила для iGame RTX 3090 Vulcan X OC уровень TGP в 390 Вт, что на 40 Вт выше, чем у RTX 3090 Founders Edition. Кроме того, видеокарта от IGame Vulcan X OC может похвастаться заводским разгоном графического чипа до 1785 МГц, который достигается лишь нажатием переключателя BIOS на панели выводов карты, показанной на изображении ниже.

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На данный момент iGame RTX 3080 Vulcan X OC пока не появилась на полках магазинов, и цена на неё также остается неизвестной, однако карта должна стать доступной с этой недели.