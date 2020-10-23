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Похоже, что компания LG готовит к выпуску новый смартфон LG Q52. Такой вывод можно сделать из крупной утечки информации о его характеристиках и большом количестве изображений.

Итак, согласно утечке смартфон работает на чипсете Helio P35 от Mediatek, имеет 4 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 64 Гб, который можно расширить картами памяти microSD до 2 Тб. На передней панели располагается практически безрамочный 6,59-дюймовым IPS-дисплей с разрешением HD + с отверстием под фронтальную камеру разрешением 13 мегапикселей спереди. На задней панели смартфона расположен блок из четырех камер, включающий основной датчик на 48 мегапикселей с апертурой f/1,8, широкоугольный датчик на 5 мегапикселей, 2-мегапиксельный макро сенсор и датчик глубины.

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За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Устройство имеет защиту по военному стандарту MIL-STD-810, имеет габариты 165 x 76,7 x 8,4 мм и массу 188 г. На правом стороне в кнопке питания расположен сканер отпечатков пальцев. На нижнем торце расположены порт USB-C, 3,5 мм аудио разъем, отверстия динамика и микрофона. Работать смартфон будет на Android 10 из коробки. LG Q52 появится в продаже в двух цветах: белом и красном. Что касается стоимости, то она составит от 265 до 350 долларов. Интересно выглядит предполагаемый диапазон стоимости, так как смартфон имеет только одну комплектацию.

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Кроме того, по сообщению ресурса LetsGoDigital, компания LG планирует выпустить три новых смартфона серии Q среднего уровня. Оказывается, LG подала заявку в Корейскую информационную службу интеллектуальной собственности (KIPRIS) на товарные знаки Q43, Q63S и Q83 25 сентября 2020 г. Эти товарные знаки относятся к 9-й категории, в которую входят смартфоны.