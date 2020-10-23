Характеристики и изображения LG Q52 утекли в сеть
В сети появились характеристики и изображения смартфона LG Q52 до официального анонса
реклама
Похоже, что компания LG готовит к выпуску новый смартфон LG Q52. Такой вывод можно сделать из крупной утечки информации о его характеристиках и большом количестве изображений.
Итак, согласно утечке смартфон работает на чипсете Helio P35 от Mediatek, имеет 4 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 64 Гб, который можно расширить картами памяти microSD до 2 Тб. На передней панели располагается практически безрамочный 6,59-дюймовым IPS-дисплей с разрешением HD + с отверстием под фронтальную камеру разрешением 13 мегапикселей спереди. На задней панели смартфона расположен блок из четырех камер, включающий основной датчик на 48 мегапикселей с апертурой f/1,8, широкоугольный датчик на 5 мегапикселей, 2-мегапиксельный макро сенсор и датчик глубины.
За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Устройство имеет защиту по военному стандарту MIL-STD-810, имеет габариты 165 x 76,7 x 8,4 мм и массу 188 г. На правом стороне в кнопке питания расположен сканер отпечатков пальцев. На нижнем торце расположены порт USB-C, 3,5 мм аудио разъем, отверстия динамика и микрофона. Работать смартфон будет на Android 10 из коробки. LG Q52 появится в продаже в двух цветах: белом и красном. Что касается стоимости, то она составит от 265 до 350 долларов. Интересно выглядит предполагаемый диапазон стоимости, так как смартфон имеет только одну комплектацию.
реклама
Кроме того, по сообщению ресурса LetsGoDigital, компания LG планирует выпустить три новых смартфона серии Q среднего уровня. Оказывается, LG подала заявку в Корейскую информационную службу интеллектуальной собственности (KIPRIS) на товарные знаки Q43, Q63S и Q83 25 сентября 2020 г. Эти товарные знаки относятся к 9-й категории, в которую входят смартфоны.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила