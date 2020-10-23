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Компания Samsung начала развертывание нового обновления прошивки для своего телефона Galaxy S20 FE. Обновление включает в себя различные оптимизации, а также улучшения, повышающие чувствительности сенсорного экрана. Версия прошивки под номером G78xxXXU1ATJ5 предназначена для обоих вариантах смартфона Galaxy S20 FE LTE (SM-G780F) и 5G (SM-G781B). Об оптимизации связанной с улучшениями сенсорного экрана в журнале изменений обновления не упоминается, но, по словам Sammobile, некоторые пользователи сообщают, что после обновление сенсорный экран Galaxy S20 FE стал более плавным.

В настоящее время обновление доступно для пользователей европейских стран, а его выход на других рынках ожидается в самое ближайшее время. Если вы являетесь обладателем данного смартфона и не получили обновления автоматически, то необходимо проверить его наличие вручную после чего загрузить и установить.

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Что касается сенсорного экрана, то в последнее время некоторые владельцы Galaxy S20 FE жаловались на возникшие проблемы с откликом сенсора. В компании Samsung оперативно отреагировали на данную проблему, выпустив исправления прошивки G78xxXXU1ATJ1. Обновление также содержит исправление безопасности для Android от октября 2020 года.

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Напомню, что смартфон Samsung Galaxy S20 FE был представлен 23 сентября 2020 года. Он работает на базе восьмиядерного процессора Samsung Exynos 990 и оснащен графическим процессором Mali-G77 MP11. Компанию чипсету составляют от 6 до 8 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель UFS 3.1 объемом от 128 до 256 Гб. Устройство оснащено 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10 +.

Смартфон Galaxy S20 FE имеет на задней стороне тройную камеру, включающую 12-мегапиксельный основной датчик с OIS, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и поддержкой OIS и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с автоматическим HDR. На фронтальной панели в отверстии экрана расположена 32-мегапиксельная широкоугольная камера с поддержкой HDR.

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Телефон имеет поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C 3.2 и датчик отпечатков пальцев под дисплеем. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и поддержкой обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт. Galaxy S20 FE работает на оболочке One UI 2.5 на основе ОС Android 10.