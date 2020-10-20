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В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения размеров дисплея смартфонов. Особенно остро такая ситуация наблюдается в сегменте дорогих флагманских устройств. На рынке в принципе наблюдается дефицит компактных смартфонов, если не считать совсем дешевые устройства, которые даже со звонками справляются с трудом. Между тем, не все хотят носить у себя двухсот граммовую лопату, особенно люди старшего возраста. Есть и те, кто хотел бы иметь относительно компактную модель, которая по своим функциям не сильно бы уступала флагманским моделям.

Несколько лет назад подобные аппараты встречались сплошь и рядом, а на владельцев смартфонов с диагоналями более 5,5 дюймов смотрели с улыбкой на лице. Но времена поменялись. На данный момент под определение компактного флагмана попадает разве что iPhone SE, а после анонса серии iPhone 12 к нему прибавится iPhone 12 mini. В стане устройств на ОС Android, к таковым можно отнести Google Pixel 4a.

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Компания Xiaomi также относится к тем производителям, которые предпочитают выпускать крупные смартфоны, а в этом году практически все его модели оснащены дисплеями с диагональю от 6,4 дюйма и более. Но, сегодня стало известно, что компания может выпустить компактное устройство. На своей странице в Weibo вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг сказал, что в компании рассматривается возможность выпуска небольшого смартфона.

Но компактность накладывает и некоторые ограничения, в частности на размер аккумуляторной батареи, а значит и на время автономной работы. К сожалению, однозначного ответа, выпустит ли Redmi компактный мобильный телефон или нет Лю Вейбинг не дал, но подобные высказывания не возникают на пустом месте, если бы не было таких планов. Так что ждем официальных заявлений от Redmi.

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Что касается ближайшего будущего, то Redmi готовится представить еще несколько новинок. Одной из них станет флагманский смартфон на базе чипа Snapdragon 865. Что это будет за модель, пока не известно. Но некоторые источники предполагают, что компания представит устройство Xiaomi Mi 10T для китайского рынка, но под другим названием. Предполагается, что устройство будет относиться к серии Redmi K30 и получит название Redmi K30T, но с более низкой стоимостью.