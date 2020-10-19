Nokia построит сеть 4G на Луне
НАСА заключила контракт с компанией Nokia на развертывание сетей 4G на будущей лунной базе
В последнее время все большее распространение получают сети пятого поколения, а сети 4G уже стали настолько обыденным делом, что про них никто и не вспоминает и не акцентирует внимание, ведь даже самые дешевые смартфоны сейчас умеют работать в сетях четвертого поколения. Таким образом на нашей планете уже никого не удивишь поддержкой 4G, чего нельзя сказать о космическом пространстве.
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Как, возможно, многим известно в НАСА существует программа под названием Artemis, которая направлена на то, чтобы доставить на поверхность нашего естественного спутника людей в 2024 году. Кроме просто высадки планируется создание полноценной лунной базы со всеми необходимыми элементами жизнедеятельности человека, обслуживания базы и её коммерческого использования. Предполагается, что к 2028 году возведение базы будет закончено и станет возможным долгосрочное проживание в ней человека. Это в свою очередь потребует создание средств связи, на роль которых и претендует технология 4G. Сети четвертого поколения смогут обеспечить лучшую и более стабильную передачу голоса, видео и данных на большие расстояния, чем существующие методы. Сеть 4G также будет использоваться для навигации в реальном времени, потоковой передачи биометрических данных, удаленного управления лунными транспортными средствами и потоковой передачи видео высокой четкости.
Данный проект взялась реализовать Nokia, с которой НАСА заключило контракт. Общая стоимость затрат по программе Artemis оценивается в 370 миллионов долларов. Помощь компании Nokia будет оказывать фирма Intuitive Machines, занимающаяся разработкой космических полетов. Финский гигант заявляет, что сеть будет очень компактной, потребляющей мало энергии и устойчивой к агрессивной космической среде, что поможет оборудованию пережить нелегкое путешествие с Земли на поверхность Луны.
Все оборудование было специально разработано, чтобы выдерживать перегрузки при запусках и приземлениях, а также экстремальные условия космоса (радиация, вакуум и др.). Оборудование будет интегрировано в лунный посадочный модуль и сможет самостоятельно настраиваться при развертывании. Однако, 4G является лишь началом. В будущем сети планируется обновить до пятого поколения, но на данный момент об этом слишком рано говорить, ведь даже на нашей планете много мест, где о сетях 5G остается только мечтать, либо их внедрение находится в зачаточном состоянии.
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