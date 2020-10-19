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В последние несколько лет компания HTC постоянно испытывала трудности и балансировала на грани закрытия своего мобильного подразделения. Некогда один из ведущих брендов скатилась на задворки рынка мобильных телефонов, когда не смогла ответить на появление на рынке китайских брендов, предложивших покупателям устройства с достойными характеристиками, но намного более низкими ценами. Хотя данная участь постигла и других крупных производителей. HTC смогла продержать лишь благодаря дешевым телефонам, которые я лично уже давно не видел в розничных магазинах, и своим успехам в области виртуальной реальности. Но, возможно, в будущем компания вновь добьется успехов в мобильной отрасли. HTC снова медленно и уверенно выходит на рынок смартфонов и в последние месяцы представила несколько новых устройств, например, недавно выпустила смартфоны U20 5G и Desire 20 Pro. Хотя данные смартфоны предназначены в основном для внутреннего рынка, положительная динамика обнадеживает. Данную тенденцию должен поддержать и выход нового смартфона. Сегодня компания HTC выпустила на Тайване смартфон Desire 20+ с неплохими характеристиками. Новое устройство относится к среднему классу и построено на базе чипсета Snapdragon 720G от Qualcomm.

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Смартфон HTC Desire 20+ является новым членом линейки Desire 20. Desire 20+ получил большой 6,5-дюймовый IPS дисплей с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей). Как было сказано выше, сердцем новинки является SoC Snapdragon 720G, компанию которой составляют 6 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб, расширяемый с помощью карточек памяти microSD.

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Что касается датчиков изображения, то смартфон оснащен модулем из четырех задних камер, основная из которых имеет разрешение 48-мегапикселей. Остальные датчики представлены 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макрообъективом.

Смартфон оснащен 3,5 мм аудиоразъемом для подключения наушников. Клавиши регулировки громкости находятся на левой стороне устройства, а кнопка питания - на правой.

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За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Смартфон работает на операционной системе Android 10 из коробки. Остальные характеристики включают Wi-Fi 802.11ac, поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и порт USB-C.

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На данный момент Desire 20+ доступен в официальном магазине HTC на Тайване по цене 295 долларов. Покупателям доступны два цветовых решения: Dawn Orange и Twilight Black. О времени поступления на глобальный рынок информации пока нет.