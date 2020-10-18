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Exynos 9925 от Samsung получит мощный графический процессор
Чипы Exynos имеют двоякую репутацию. С одной стороны они являются гордостью компании Samsung и создают некоторую конкуренцию на рынке, а с другой стороны показывают не тот результат, на который рассчитывают в южнокорейской компании.

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 Чипы Exynos имеют двоякую репутацию. С одной стороны они являются гордостью компании Samsung и создают некоторую конкуренцию на рынке, а с другой стороны показывают не тот результат, на который рассчитывают в южнокорейской компании, так как не могут соперничать с флагманскими чипами серии Snapdragon 800 от компании Qualcomm. Однако, надежда на успех еще остается, благодаря грядущему чипсету Exynos 9925.

 После нарастающей критики и обвинений в неспособности компании Samsung создавать конкурентоспособные чипы, похоже, корейцы всерьез решили доказать обратное. Первым шагом на пути к успеху заключается в соглашении с ARM о совместной разработке чипов. Вторым весомым аргументом является сотрудничество еще с одним полупроводниковым гигантом, а именно с AMD, которая должна помочь Samsung в создании мощного мобильного графического ускорителя.

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 Согласно данным авторитетного инсайдера Ice Universe, компания работает над чипсетом Exynos 9925, в котором будет использоваться высокопроизводительный графический ускоритель использующий технологии и опыт компании AMD. Напомню, что в прошлом году AMD и Samsung заключили соглашение о многолетнем  сотрудничестве, согласно которому южнокорейская компания получит возможность использовать графическую архитектуру RDNA в своих чипсетах, что позволит заменить графические чипы Mali,  используемые во всех предыдущих чипсетах на более мощные решения.

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 На данный момент информации о точных сроках появления конечных продуктов, а конкретно Exynos 9925 нет. Но точно можно сказать, что это произойдет не ранее конца 2021 или начала 2022 годов.

 Кроме Exynos 9925, в настоящее время Samsung работает над еще одной новинкой, чипсетом Exynos 2100, создаваемым по 5-нм техпроцессу. Данный чипсет должен устанавливаться во флагманские устройства компании в 2021 году. Предполагается, что он сможет приблизиться по производительности к чипсету Snapdragon 865, но не более того, не говоря уже о грядущем Snapdragon 875.

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