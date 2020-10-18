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В сети появилось изображение задней панели Huawei Mate 40 RS Porsche Edition

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 В преддверии официального анонса смартфонов серии Huawei Mate 40 сообщения с различными утечками стали появляться каждый день, причем не по одному разу. Известно, что все смартфоны серии Mate 40 получат разное количество камер, которые также будут различаться не только характеристиками, но и дизайном самого модуля с датчиками. Что касается самого дорогого представителя серии в лице Huawei Mate40 RS Porsche Edition, то в отношении его дизайна задних камер возникла небольшая путаница. После того, как официальный представитель Huawei намекнул на многоугольный дизайн, сразу стали возникать предположения, что он может быть как шестиугольным, так и восьмиугольным. Однако, сегодня в сети появилось изображение подтверждающее, что камеры этого смартфона будут располагаться в восьмиугольном модуле. Сегодня один из самых надежных источников информации о Huawei, под ником Teme, опубликовал реальное изображение Huawei Mate40 RS Porsche Edition.

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 К сожалению, на изображении показан не смартфон в целом, а только задняя крышка грядущего флагмана. Тем не менее, он подтверждает восьмиугольный дизайн модуля тыловых камер. Интересно выглядит цветовое решение представленного устройства, который даже трудно точно назвать. Он и не черный и не синий, а скорее темно-пурпурный и переливающийся на свету. Цвет у этого устройства довольно странный, кажется, очень темная пурпура, переходящая в черный цвет. Возвращаясь к модулю камер можно видеть, что в дополнение к пяти датчикам камеры, смартфон обладает еще одним датчиком, предназначенным для дистанционного измерения температуры тела человека и окружающих предметов.

 Смартфон Mate40 RS Porsche Edition, как и остальные представители серии, получит в качестве аппаратной начинки новейший, и скорее всего последний, флагманский чипсет собственной разработки Kirin 9000. Что касается цены, то в твите Teme сообщается, что этот телефон появится на полках магазинов по цене около 2000 евро, что немного меньше стартовой цены предшественника, стоившего в начале продаж 2095 евро.

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