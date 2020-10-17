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Компания ASUS провела свое очередное мероприятие Republic of Gamers (ROG). На данном мероприятии была показана топовая видеокарта производителя на базе графического процессора GeForce RTX 3090. Новая видеокарта получила название ASUS ROG STRIX GUNDAM edition, на создание которой компанию вдохновил знаменитый аниме-сериал GUNDAM. Кроме видеокарты компания ASUS также продемонстрировала материнскую плату, выполненную все в той же тематике аниме сериала и оснащенную предустановленной системой жидкостного охлаждения.

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Что касается видеокарты ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX GUNDAM Edition, то она имеет те же характеристики, что и обычная версия GeForce RTX 3090, только с увеличенной до 1890 МГц тактовой частотой. Видеокарта оснащена тремя 8-контактными разъемами питания, но главным в этой карте является то, что её лимит мощности повышен до невероятных 480 Вт. Такая мощность будет просто необходима тем пользователям, которые решат выжать максимум из данной карты.

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Карта имеет трехслотовый корпус с тремя вентиляторами выполненными в белом цвете и будет отлично смотреться в прозрачном корпусе. Данная карта имеет ограниченный выпуск и будет еще более редкой и недоступной в сравнении со стандартными видеокартами. Приобрести её смогут только покупатели на азиатском рынке, ведь именно там особенно популярны аниме. Ценник на новинку будет выше, чем у обычной модели ROG STRIX и составит внушительные 2530 долларов США. Обычная версия карты RTX 3090 ROG STRIX продается по цене 1799 долларов США. Таким образом за обладание необычной картой придется отдать лишние 730 долларов, но истинных поклонников ASUS и аниме это не должно останавливать.