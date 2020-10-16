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Oppo представила RENO 4F С AMOLED-дисплеем и шестью камерами

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 Компания Oppo пополнило серию смартфонов Oppo Reno 4 ещё одной моделью. Новое устройство получило название Reno 4F. Данный аппарат представляет собой немного модифицированную версию смартфона Oppo F17 Pro. Отличительной особенностью новинки является наличие шести камер, AMOLED-дисплея и  восьмиядерного чипсета Helio P95 от компании MediaTek.

 Oppo Reno 4F оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400 × 1080 пикселей), занимающим практически 91% передней панели и имеющим частоту отклика сенсора  180 Гц. Смартфон также может похвастаться наличием целых 8 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 128 Гб.

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 На фронтальной стороне смартфона в отверстии с левой стороны экрана расположены два датчика камеры  разрешением 16 и 2 мегапикселя. На задней стороне расположен модуль из четырех камер. Основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей, а остальные три представлены датчиками разрешением 8 мегапикселей и двумя датчиками разрешением 2 мегапикселя.

  В качестве операционной системы в Reno 4F используется Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом ColorOS 7.2. За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4015 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Кроме того, смартфон оснащен портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников и поддерживает Bluetooth 5.1.

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 Что касается цены, то компания Oppo предлагает приобрести свое новое устройство Reno 4F за 292 доллара.

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