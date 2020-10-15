Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 10 с улучшенными настройками встроенного монитора и поиска Windows. В предварительных сборках Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит пользователю изменять частоту обновления экрана. Теперь такая функция доступна прямо в среде операционной системы Windows 10, и уже не нужно использовать, например, панель Nvidia или Intel Control Panel для изменения частоты обновления монитора.

реклама

Данная функция станет доступна на всех устройствах с ОС Windows 10 уже в этом году. Как показано на снимке экрана ниже, перейти к настройкам параметров частоты обновления можно, выбрав «Настройки»> «Система»> «Дисплей»> «Расширенные настройки дисплея».

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Кроме того, компания Microsoft наконец-то внедряет несколько давно назревших улучшений в Windows Search на устройствах под управлением Windows 10 версии 1903, версии 1909, версии 2004 и 20H2.

реклама

После обновления пользователь увидит улучшения в поле "недавний список", в котором теперь отображаются последние четыре элемента, а поле обновляется каждый раз, когда происходит новый поисковый запрос. Также "недавний список" в Windows Search теперь может отображать URL-адреса, файлы, настройки и приложения.

Microsoft также добавляет новую опцию, которая позволяет удалять отдельные элементы. Кнопка удаления отображается, когда пользователь наводит курсор мыши на отдельные элементы в этом списке.

реклама

Если же кому-либо придется не по вкусу функция отображения последних результатов поиска, , то Microsoft теперь также позволяет пользователям полностью её отключить, пройдя по пути «Настройки»> «Поиск»> «Разрешения и история». По умолчанию список последних результатов будет не активен.

Microsoft по-прежнему будет использовать окно поиска Windows для продвижения Microsoft Edge, Skype и других служб, включая новую «обучающую строку», которая будет напоминать о возможностях поиска Windows.

реклама

Обновление Windows Search будет доступно всем, и пользователю не нужно присоединяться к программе предварительной оценки, чтобы получить эти улучшения. Кроме того, до конца текущего года Microsoft добавит темный режим к окну с результатами поиска Windows.