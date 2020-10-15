Windows 10 получит новую функцию настройки частоты обновления и улучшения Windows Search
Компания Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 10 с улучшенными настройками встроенного монитора и поиска Windows. В предварительных сборках Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит пользователю изменять частоту обновления экрана. Теперь такая функция доступна прямо в среде операционной системы Windows 10, и уже не нужно использовать, например, панель Nvidia или Intel Control Panel для изменения частоты обновления монитора.
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Данная функция станет доступна на всех устройствах с ОС Windows 10 уже в этом году. Как показано на снимке экрана ниже, перейти к настройкам параметров частоты обновления можно, выбрав «Настройки»> «Система»> «Дисплей»> «Расширенные настройки дисплея».
Кроме того, компания Microsoft наконец-то внедряет несколько давно назревших улучшений в Windows Search на устройствах под управлением Windows 10 версии 1903, версии 1909, версии 2004 и 20H2.
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После обновления пользователь увидит улучшения в поле "недавний список", в котором теперь отображаются последние четыре элемента, а поле обновляется каждый раз, когда происходит новый поисковый запрос. Также "недавний список" в Windows Search теперь может отображать URL-адреса, файлы, настройки и приложения.
Microsoft также добавляет новую опцию, которая позволяет удалять отдельные элементы. Кнопка удаления отображается, когда пользователь наводит курсор мыши на отдельные элементы в этом списке.
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Если же кому-либо придется не по вкусу функция отображения последних результатов поиска, , то Microsoft теперь также позволяет пользователям полностью её отключить, пройдя по пути «Настройки»> «Поиск»> «Разрешения и история». По умолчанию список последних результатов будет не активен.
Microsoft по-прежнему будет использовать окно поиска Windows для продвижения Microsoft Edge, Skype и других служб, включая новую «обучающую строку», которая будет напоминать о возможностях поиска Windows.
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Обновление Windows Search будет доступно всем, и пользователю не нужно присоединяться к программе предварительной оценки, чтобы получить эти улучшения. Кроме того, до конца текущего года Microsoft добавит темный режим к окну с результатами поиска Windows.
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