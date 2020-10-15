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Как известно два дня назад был официально выпущен смартфон OnePlus 8T. При запуске этого устройства в Китае компания также анонсировала специальную версию этого смартфона, которая является результатом сотрудничества с грядущей суперпопулярной игрой Cyberpunk 2077. Данный смартфон будет выпущен ограниченной серией и получит название OnePlus 8T Cyberpunk 2077. На данный момент о данном устройстве нет никакой информации, включая внешний вид и комплектацию, которая наверняка будет выполнена в стиле игры и в ней будет преобладать желтый цвет. Однако есть официальный тизер этого смартфона, посмотреть который можно по данной ссылке.

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Судя по содержанию видеоролика, смартфон OnePlus 8T будет присутствовать в игре Cyberpunk 2077, возможно он даже станет личным средством связи главного героя. Вероятно, данное устройство станет желанным смартфоном для тех игроков, которые с нетерпением ждут выхода игры Cyberpunk 2077. Согласно сообщению Weibo, компания OnePlus уже объявила о предварительной продаже специального издания смартфона версия OnePlus 8T Cyberpunk 2077 с 4 ноября. На данный момент информация о цене этого устройства отсутствует.

С уверенностью можно сказать, что по части технических характеристик смартфон вряд ли будет отличаться от стандартной версии, технические характеристики которой можно посмотреть ниже.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ONEPLUS 8T