Представлен смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition
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Как известно два дня назад был официально выпущен смартфон OnePlus 8T. При запуске этого устройства в Китае компания также анонсировала специальную версию этого смартфона, которая является результатом сотрудничества с грядущей суперпопулярной игрой Cyberpunk 2077. Данный смартфон будет выпущен ограниченной серией и получит название OnePlus 8T Cyberpunk 2077. На данный момент о данном устройстве нет никакой информации, включая внешний вид и комплектацию, которая наверняка будет выполнена в стиле игры и в ней будет преобладать желтый цвет. Однако есть официальный тизер этого смартфона, посмотреть который можно по данной ссылке.
Судя по содержанию видеоролика, смартфон OnePlus 8T будет присутствовать в игре Cyberpunk 2077, возможно он даже станет личным средством связи главного героя. Вероятно, данное устройство станет желанным смартфоном для тех игроков, которые с нетерпением ждут выхода игры Cyberpunk 2077. Согласно сообщению Weibo, компания OnePlus уже объявила о предварительной продаже специального издания смартфона версия OnePlus 8T Cyberpunk 2077 с 4 ноября. На данный момент информация о цене этого устройства отсутствует.
С уверенностью можно сказать, что по части технических характеристик смартфон вряд ли будет отличаться от стандартной версии, технические характеристики которой можно посмотреть ниже.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ONEPLUS 8T
- 6.55-дюймовый AMOLED дисплей разрешением 1080 x 2400 пикселей с 402 ppi, частотой 120 Гц и HDR 10+;
- процессор Snapdragon 865 частотой 2.84 ГГц с GPU Adreno 650;
- 8 Гб ОЗУ LPDDR4X с 128 Гб накопителем UFS 3.1 / 12 Гб ОЗУ LPDDR4X с 256 Гб накопителем UFS 3.1;
- ОС Android 11 с OxygenOS 11;
- Dual SIM (nano + nano);
- задний блок камер: 48 Мп Sony IMX586 с апертурой f/1.7, OIS, EIS, 16 Мп широкоугольный сенсор Sony IMX481 с апертурой f/2.2, 5 Мп макро датчик, 2 Мп датчик глубины;
- фронтальная камера 16 Мп Sony IMX471 с апертурой f/2.45 и EIS;
- сканер отпечатков в дисплее;
- размеры: 160.7×74.1×8.4 мм, вес:188g;
- USB Type-C, стерео динамики, Dolby Atmos;
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS;
- аккумулятор 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт(10V/6.5A).
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