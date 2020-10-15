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Американская компания EVGA, являющаяся одним из ведущих производителей видеокарт сегодня выпустила обновление BIOS для своей видеокарты RTX 3080 FTW3 Ultra, в котором предельная мощность карты увеличена до 450 Вт. Это значение превышает стандартное значение мощности видеокарты на 50 Вт с изначальных 400 Вт. Однако будущим владельцам стоит иметь в виду, что выпуск новой версии BIOS абсолютно не гарантирует более высокой производительности видеокарты, так как необходимо учитывать влияние повышения температуры. Указанное увеличение предела мощности означает, что пользователи, которые хотят заниматься разгоном, теперь могут делать это с меньшими трудностями.

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Таким образом, видеокарта EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA встала в один ряд с видеокартой ASUS ROG STRIX OC, которая также получила увеличенный предел мощности. Стандартные карты NVIDIA GeForce RTX 3080 обычно ограничены мощностью в 320 Вт или 340 Вт из-за проблем с энергоэффективностью и температурным режимом. Плата EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra комплектуется тремя стандартными 8-контактными разъемами, которые и позволяют обеспечить подачу такого количества энергии компонентам видеокарты. Несмотря на то, что обновление является официальным, все действия с ним пользователь выполняет на свой страх и риск. А проверить результаты изменений ограничения мощности карты можно с помощью приложения GPU-Z от TechPowerUp.