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Компания CORSAIR, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве компьютерных комплектующих и высокопроизводительных игровых периферийных устройств, анонсировала сегодня выход новой клавиатуры K60 RGB PRO, относящейся к классу клавиатур для любителей виртуальных сражений. Эта клавиатура является первой в модельном ряде компании CORSAIR, имеющей клавишные переключатели CHERRY VIOLA, которые обладают высочайшим качеством изготовления и производятся в Германии. K60 RGB PRO построена на базе прочной рамы, изготовленной из алюминия и может похвастаться наличием очень яркой подсветкой RGB абсолютно всех клавиш. Механические переключатели типа CHERRY VIOLA могут похвастаться очень плавным линейным перемещением и высочайшей надежностью, что обеспечивает безупречный игровой процесс в самых напряженных виртуальных баталиях.

Новые механические переключатели VIOLA, которые установлены в клавиатуре, используют запатентованную систему самоочищающихся V-образных контактов и двухступенчатую перекрестную активация, результатом чего является плавное линейное нажатие клавиш и быстрый сброс.

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Регулировка световых эффектов и цветовых оттенков на новой клавиатуре Corsair производится с использованием программного обеспечения CORSAIR iCUE, которое позволяет синхронизироваться устройствами совместимым с iCUE в единое целое. iCUE также может предложить пользователю дополнительные настройки, позволяющие полностью персонализировать свою клавиатуру путем программирования макросов и индивидуального переназначение клавиш. Также, фирменное программное обеспечение позволяет всем совместимым с ним устройствам динамически реагировать на действия игрока в виртуальном пространстве и происходящие на экране монитора события.

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Клавиатура также предлагает ряд функций премиум-класса, давно присущих устройствам CORSAIR с механическим типом клавиш, например, режим Windows Key Lock гарантирует, что пользователь никогда не сможет выйти из игры случайным нажатием на клавиши в самые ответственные моменты. Также клавиатура может похвастаться удобным сочетанием клавиш управления мультимедийными файлами, громкостью и встроенными световыми эффектами на лету, не отвлекая пользователя от главного, для чего предназначено данное устройство, а именно комфортной игры.

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Кроме клавиатуры K60 RGB PRO, существует еще несколько устройств, входящих в эту серию. К ним относится клавиатура K60 PRO, имеющая какие же клавишные переключатели CHERRY VIOLA, но с отсутствующей RGB подсветкой, вместо которой пользователь получает только одноцветную светодиодную подсветку красноватого оттенка, K60 RGB PRO SE, имеющая в комплекте специальный съемный мягкий упор с подушечкой для рук, устойчивой к износу и повреждениям, а также K60 RGB PRO LOW PROFILE с двойными колпачками клавиш PBT, обеспечивающими меньшую высоту переключателя и короткое время срабатывания клавишных переключателей CHERRY MX Low Profile RGB SPEED.