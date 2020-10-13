Соучредитель OnePlus решил уйти из компании и основать новый бренд
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Сегодня в сети появилась интересная информация относительно компании OnePlus, согласно которой Карл Пей, являющийся одним из основателей китайского производителя смартфонов, уходит со своего поста для того, чтобы создать новый бренд. Пока данная информация официально не подтверждена, но согласно некоторым высказываниям самого Карла Пейя, такое развитие событий вполне вероятно.
Узнать так ли это, можно будет совсем скоро на предстоящем мероприятии, во время которого будет проведена презентация смартфона OnePlus 8T.
Карл Пей довольно известен в индустрии мобильных телефонов. В компании OnePlus он уже в течение восьми лет работает с Питом Лау. Однако, даже если Карл Пей уйдет из компании, то все равно будет в той или иной степени взаимодействовать со своим творением, так как именно благодаря Карлу бренд OnePlus стал всемирно известным.
Также согласно некоторым источникам Пей уже покинул компанию несколько недель назад. Возможно, на грядущей презентации он официально попрощается с сотрудниками компании и объявит о своих будущих целях.
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Что касается продукции компании OnePlus, то в октябре нам предстоит увидеть несколько новых устройств. Уже завтра должен выйти смартфон OnePlus 8T, а в конце месяца состоится релиз смартфонов новой линейки OnePlus Nord, в которую войдут два устройства OnePlus Nord N10 и Nord N100. По имеющейся информации OnePlus Nord N10 будет работать на чипсете Snapdragon 690 компании Qualcomm, оснащен 6,49-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. О OnePlus Nord N100 известно не так много, предполагается, что он будет представлять собой довольно бюджетное устройство с чипсетом Snapdragon 460.
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