ASUS готовит материнскую плату ROG Maximus XII Extreme GUNDAM с предустановленным водоблоком
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Компания ASUS, являющаяся одним из ведущих производителей различных компьютерных комплектующих и периферийных устройств, подготовила новую материнскую плату ROG Maximus XII Extreme GUNDAM, предназначенную для процессоров Intel 10-го поколения, с предустановленным водоблоком. Данная плата является специальной версией оригинальной материнской платы Maximus XII EXTREME. Следует сказать, что оригинальная плата уже был разработана с учетом возможной установки жидкостной системы охлаждения, обладала увеличенными алюминиевыми радиаторами, пассивным охлаждением панели ввода-вывода и набором коннекторов и датчиков для самостоятельного подключения СЖО.
Версия GUNDAM имеет предустановленный блок в области центрального процессора, VRM и чипсета. Судя по имеющемуся изображению новинки компоновка платы не претерпела никаких изменений в сравнении с оригиналом. Поменялась только раскраска кожуха с черного серебристый, синий и красный.
Материнская плата основана на чипсете Intel Z490. Материнская плата GUNDAM, безусловно, станет не только отличным выбором для оверклокеров, желающих выжать максимальную производительность из своих систем, но будет и отличным коллекционным предметом. На данный момент нет информации о доступности данной материнской платы в регионах мира кроме Японии, для которой, судя по всему, она и предназначена. Кроме того, неясно сколько компания ASUS захочет получить с покупателя денежных знаков за данную плату. Определенно, что стоимость для рядового пользователя окажется слишком высокой, ведь даже оригинальная плата сейчас на российском рынке стоит более 70000 тысяч рублей.
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