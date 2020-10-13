AMD Ryzen 5 5600 может выйти в 2021 году по цене 220 долларов
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Как известно менее недели назад компания AMD анонсировала новое поколение процессоров Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen3. Были представлены четыре модели процессоров высокого и среднего уровня: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Многие не без оснований были удивлены относительно высокими рекомендованными ценами, установленными на новую продукцию компанией AMD. Глядя на это, возник вопрос о выходе более дешевых процессоров линейки Ryzen 5000. И вот сегодня появилась информация от инсайдера под ником @harukaze5719 о том, что AMD в следующем году должна представить процессор Ryzen 5 5600. Конкретных сроков выхода источник не уточнил.
Согласно сообщению @harukaze5719, AMD выпустит новый процессор Ryzen 5 5600 без литеры X, который получит в свое распоряжение 6 физических ядер и 12 потоков. Выпуск Ryzen 5 5600 должен состояться одновременно с официальным запуском компанией AMD обновления прошивки AGESA для чипсетов серии B450 и X470, которая добавит поддержку новых процессоров Ryzen 5000 на архитектуре Zen3.
Также инсайдер поделился сведениями относительно возможной стоимости нового процессора, которая должна составить 220 долларов. Эта цена превышает стоимость процессора Ryzen 5 3600 на 20 долларов, что должно компенсировать увеличение производительности новинки.
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На данный момент серия процессоров Ryzen x600 является наиболее популярной среди поклонников продукции компании AMD. Её по праву можно назвать народной, так как относящиеся к ней чипы показывают достойную производительность, достаточную для подавляющего большинства пользователей персональных компьютеров, и имеют относительно невысокую стоимость. Прямым конкурентом для Ryzen 5 5600 должен стать процессор Core i5-10600 от компании Intel.
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