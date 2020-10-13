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Сегодня, согласно запланированному графику компания Realme представила два новых смартфона серии Q: Realme Q2 и Realme Q2 Pro.

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Что касается цены, то версия Realme Q2 с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти оценена в 178 долларов США, а версия с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти стоит 192 доллара США. Старший в линейке смартфон Realme Q2 Pro с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти стоит 237 долларов США, а версия с 8 Гб ОЗУ и внутренним накопителем объемом 256 Гб стоит 267 долларов США.

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В Realme Q2 Pro компания впервые использует кожу, которая ранее применялась лишь во флагманских устройствах. Это первый смартфон с высококачественной экологически чистой кожей в данной ценовой категории. Благодаря использованию 50 сложных технологий обработки кожи, смартфон стал износостойким и защищенным от отпечатков пальцев.

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Основные характеристики Realme Q2 Pro.

Что касается характеристик смартфона, то он может похвастаться наличием чипсета Dimensity 800U от компании MediaTek с поддержкой сетей пятого поколения. Как было сказано выше смартфон комплектуется оперативной памятью от 6 до 8 Гб и имеет встроенный накопитель от 128 до 256 Гб. Realme Q2 Pro оснащен 6,43-дюймовым Super AMOLED дисплей производства Samsung с максимальной яркостью 600 нит. Дисплей имеет частоту 120 Гц и частоту дискретизации 180 Гц. На задней панели устройства модуль из четырех камер с поддержкой искусственного интеллекта. Основной датчик имеет разрешение 48 мегапикселей, а на фронтальной стороне в отверстии дисплея расположена 16-мегапиксельная камера для селфи. За автономность смартфона Realme Q2 Pro отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. По заявлению компании аккумулятор полностью заряжается всего за 33 минуты, а зарядка в течение 3 минут позволит пользователю использовать устройство в течение 1 часа.

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Основные характеристики Realme Q2.

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Realme Q2 также как и старшая версия работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 800U, компанию которому составляют от 4 до 6 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель объемом 128 Гб. Смартфон оснащен высокоскоростным дисплеем с частотой 120 Гц. Устройство имеет задний модуль из трех камер с поддержкой ИИ, основной из которых является датчик разрешением 48 мегапикселей. На фронтальной стороне расположен 16 мегапиксельный датчик фронтальной камеры. В отличие от старшего собрата Realme Q2 оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, но поддерживает быструю зарядку мощностью только 30 Вт.

Предварительная продажа смартфонов Realme Q2 и Realme Q2 Pro начнется 21 октября.