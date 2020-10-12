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9 октября на онлайн церемонии награждения команда промышленных дизайнеров компании VIVO получила награду Red Dot Award за дизайн съемной камеры VIVO IFEA. Vivo одна из немногих китайских компаний, которая удостоилась награды в последние годы и привлекла большое внимание. Её концепция съемного блока камер может стать одним из новых направлений в дизайне смартфонов в будущем, учитывая, что пользователи мобильных телефонов хотят иметь устройство полностью лишенное вырезов и отверстий в экране.

Концептуальный телефон, представленный на видео ниже, представляет собой смартфон с выезжающим из корпуса модулем фронтальной камеры. Что само по себе не вызывает удивления, однако чудеса начинаются позже, когда данный модуль отсоединяется от смартфона, после чего его можно размещать отдельно на любой поверхности и удаленно проводить съемку, управляя камерой в реальном времени через телефон. Данная возможность, несомненно, увеличивает удобство использования и предоставляет новый опыт в мобильной фотографии.

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Согласно видеоролику, в VIVO IFEA используется специальное магнитное устройство для удобства использования камеры. Теперь пользователю не придется просить окружающих людей, чтобы сделать групповое фото, а достаточно разместить камеру в удобном месте и самостоятельно провести съемку.

Кроме того, благодаря магниту устройство можно использовать в качестве спортивной камеры, прикреплять к ошейнику домашнего животного или к своей одежде.

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Казалось бы, что такую вещь можно легко забыть после съемки, но в компании VIVO предусмотрели такой вариант развития событий. Если пользователь после проведения съемки забыл вставить модуль обратно, то телефон подает сигнал тревоги после удаления от него на определенное расстояние.

Также камера имеет специальный мобильный блок питания, который также можно использовать в качестве подставки во время зарядки, а благодаря водонепроницаемому защитному чехлу возможно проведение даже подводной съемки.

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Остается, однако, вопрос о качестве получаемых снимков, так как все таки модуль достаточно компактный и размещение в нем хорошей оптической системы может стать проблематичным, так как в корпусе должны еще разместиться передатчик сигнала, система управления камерой источник питания и так далее.