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Как известно для работы компьютера необходима операционная система. А что может быть лучше для пользователя персонального компьютера, чем ОС Windows от компании Microsoft. Стоимость программного обеспечения Microsoft всегда была не очень доступна рядовому пользователю, поэтому многие прибегают к пиратским версиям операционных систем и офисных программ мелкомягкой компании. Но у всех есть шанс стать обладателем легальных версий Windows и Office. Для этого не нужно грабить ближайший компьютерный магазин, а можно просто воспользоваться предложениями от Keysworlds и приобрести легальные ключи от ПО со скидкой огромной скидкой.

Это лучший шанс обновить систему и пакеты Office. Keysworlds предлагает лучшие цены и невероятные скидки от 44% до 50%. На все программное обеспечение Office действует скидка 50%, а Windows 10 Pro продается по цене всего 5,80 долларов. Пожалуй на данный момент будет трудно найти более выгодные предложения и желающим это сделать стоит поторопиться до того, как акция закончится или будут распроданы все ключи.

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Дополнительную скидку 44% на Windows 10 можно получить воспользовавшись кодом: KWSS44. Данная акция продлится всего неделю. Ниже можно ознакомиться с ценами на операционные системы от Microsoft.

Windows 10 Professional (1ПК) - 8.57 долларов;

Windows 10 Pro Professional - 2 ПК 11.63 долларов;

Windows 10 Home - 9.18 долларов;

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 на 1 ПК - 10.41 долларов.

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Для получения скидки на Office 2016 или Office 2019 и Windows + Office Bundles необходимо ввести код: KWSS50. Как уже упоминалось, после этого можно получить фиксированную скидку 50% на программное обеспечение Microsoft Office.

Microsoft Office 2016 Professional Plus -1 ПК $24.44;

Office 2019 Professional Plus (1ПК) - $32.27;

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle - $26.05;

Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro - $38.28;

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle - $29.53;

Windows 10 Home + Office 2019 Pro - $39.38;

Microsoft Office 2016 Home and Student -1 пользователь $29.42;

Office 2016 Home and Business for Mac - $47.58;

Microsoft Office 2019 Home and Student -1 пользователь $39.62;

Office 2019 Home and Business for Mac - $64.92.

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Что касается самого магазина, то Keysworlds является одними из крупнейших мировых онлайн-продавцов цифровых ключей для различных программ и игровых приложений. Кроме того, магазин может похвастаться отличной службой поддержки до или после заказа, для чего необходимо обратиться с письмом по адресу support@keysworlds.com.