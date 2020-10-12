Oppo представит свой первый Smart TV 19 октября
реклама
Сегодня компания OPPO объявила, что 19 октября в Шанхае проведет специальную конференцию, на которой должны быть представлены не только новые телевизионные продукты, но и другие не известные устройства. Таким образом, ровно через неделю мы увидим первый смарт-телевизор OPPO, а также множество других новинок, относящихся, как предполагается, к категории устройств для умного дома.
В конце прошлого месяца на канале OPPO в Weibo официально было опубликовано видео, в окончании которого появился первый смарт-телевизор OPPO. Данный телевизор имеет конструкцию с очень узкими рамками, а также имеет сверху специальный модуль с камерой. Есть предположение, что модуль камеры имеет всплывающую конструкцию, аналогично той, которая используется в смартфонах.
По имеющейся на данный момент информации умные телевизоры от OPPO будут выпускаться в двух вариантах на 55 и 65 дюймов, с использованием технологи квантовых точек, а также частотой обновления 120 Гц. Два новых телевизора OPPO прошли национальную сертификацию 3C в конце августа, а вице-президент OPPO Лю Бо сказал в письме партнерам от 7 октября, что первый продукт OPPO Smart TV скоро станет доступен покупателям. Кроме того, он добавил, что в следующем году ожидается появление моделей серии Find следующего поколения.
реклама
Что касается Интернета вещей, то компания OPPO с 2019 года последовательно выпускает несколько серий интеллектуальных устройств, таких как наушники, часы и многое другое. Таким образом, как и другие производители смартфонов, OPPO также пробует свои силы в новых для себя нишах, четко понимая, что умный дом и Интернет вещей являются будущим, а концентрация деятельности лишь на смартфонах будет большой ошибкой в плане развития бизнеса.
На данный момент практически все конкуренты OPPO, включая OnePlus, Nokia и Huawei / Honor, выпустили собственные смарт-телевизоры, а компания Xiaomi присутствует на этом рынке уже не первый год и сумела занять пятое место в мире среди производителей телевизоров.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила