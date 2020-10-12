Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня компания OPPO объявила, что 19 октября в Шанхае проведет специальную конференцию, на которой должны быть представлены не только новые телевизионные продукты, но и другие не известные устройства. Таким образом, ровно через неделю мы увидим первый смарт-телевизор OPPO, а также множество других новинок, относящихся, как предполагается, к категории устройств для умного дома.

В конце прошлого месяца на канале OPPO в Weibo официально было опубликовано видео, в окончании которого появился первый смарт-телевизор OPPO. Данный телевизор имеет конструкцию с очень узкими рамками, а также имеет сверху специальный модуль с камерой. Есть предположение, что модуль камеры имеет всплывающую конструкцию, аналогично той, которая используется в смартфонах.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По имеющейся на данный момент информации умные телевизоры от OPPO будут выпускаться в двух вариантах на 55 и 65 дюймов, с использованием технологи квантовых точек, а также частотой обновления 120 Гц. Два новых телевизора OPPO прошли национальную сертификацию 3C в конце августа, а вице-президент OPPO Лю Бо сказал в письме партнерам от 7 октября, что первый продукт OPPO Smart TV скоро станет доступен покупателям. Кроме того, он добавил, что в следующем году ожидается появление моделей серии Find следующего поколения.

реклама

Что касается Интернета вещей, то компания OPPO с 2019 года последовательно выпускает несколько серий интеллектуальных устройств, таких как наушники, часы и многое другое. Таким образом, как и другие производители смартфонов, OPPO также пробует свои силы в новых для себя нишах, четко понимая, что умный дом и Интернет вещей являются будущим, а концентрация деятельности лишь на смартфонах будет большой ошибкой в плане развития бизнеса.

На данный момент практически все конкуренты OPPO, включая OnePlus, Nokia и Huawei / Honor, выпустили собственные смарт-телевизоры, а компания Xiaomi присутствует на этом рынке уже не первый год и сумела занять пятое место в мире среди производителей телевизоров.