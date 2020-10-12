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Microsoft Edge 86 со множеством улучшений доступен для всех

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 Браузер Microsoft Edge 86, основанный на Chromium 86, теперь становится доступным для всех пользователей Windows и macOS. Браузер Edge 86 выходит со множеством улучшений, включая новую функцию, которая позволяет пользователям выбирать изображение для новой вкладки и настраивать DoH (DNS через HTTP).

 В Edge 86 пользователи могут использовать стандартный пользовательский интерфейс браузера и тестировать сайты с помощью движка Internet Explorer. Для разработчиков Microsoft также добавляет новую опцию, которая позволяет загружать вкладку непосредственно в режиме IE.

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 Также Microsoft предлагает новую функцию отката, которая позволяет опытным пользователям вернуться к предыдущей версии Edge, если после обновления на новую версию возникнут какие-либо неполадки.

 Ниже предлагаю ознакомиться со списком изменений и полезных улучшений.

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Улучшенный менеджер загрузок

 Браузер Edge с новым обновлением наконец-то получает улучшенную версию диспетчера загрузок. Начиная с Edge 86, теперь пользователь может удалять загрузки с локальных дисков с помощью самого браузера, это значит, что теперь не нужно выходить из Edge для очистки папки загрузок.

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 Улучшение PDF ридера

 Microsoft Edge является одним из лучших приложений чтения PDF-файлов для ОС Windows, и теперь она получает поддержку нескольких новых функций. Например, обновление добавляет «Оглавления» в документы PDF, чтобы помочь пользователю легко перемещаться по различным темам книг или длинным документам. Так же теперь можно легко получить доступ ко всем функциям PDF на устройствах с небольшими экранами, таких как планшеты или ноутбуки. Кроме того, также появилась возможность пользователям напрямую выделять текст в PDF-файлах цифровым пером, например Surface Pen.

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Улучшения безопасности

 Обновление Edge предлагает поддержку функции безопасного DNS (DNS-over-HTTPS), которая позволит пользователю включить шифрование DNS-запросов, чтобы уменьшить риски онлайн-отслеживание. Браузер Edge также предупредит, когда пароли будут обнаружены при нарушении безопасности в Интернете. Эта функция работает только в том случае, если пользователь синхронизируете свой пароль с Edge и нарушение было подтверждено в репозитории Microsoft.

Пользовательское изображение для страницы новой вкладки

 Теперь браузер Edge позволит выбрать собственное изображение для страницы новой вкладки и заменить изображения по умолчанию. В сборках Canary также внедряется поддержка нового инструмента для создания снимков экрана и настраиваемых тем.

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