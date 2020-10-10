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Будущий флагманский чипсет Exynos 2100 от компании Samsung должен быть анонсирован уже в ближайшее время. Он должен прийти на замену не очень удачному чипсету Exynos 990, который показал себя даже хуже чем чипсет среднего уровня Helio G90T от MediaTek. Ранее появлялась информация, что чипсет Snapdragon 875 от Qualcomm станет единственным флагманским чипсетом 2021 года, который будет использовать ядро Cortex-X1. Однако все может измениться. Сегодня появилась информация от известного инсайдера под ником Ice Universe, что новый чип от Samsung также оснащается супер ядром Cortex-, а это потенциально поднимает производительность до уровня конкурирующего чипсета от Qualcomm.

Ice Universe обнаружил в приложении тестирования производительности Geekbench код «3396». По его словам, после преобразования кода он обнаружил идентификатор «d44», после проверки которого было найдено его соответствие ядру Cortex-X1. Полученные данные свидетельствуют о том, что чипсет Exynos 2100 на самом деле использует супер ядро Cortex-X1. Недавно появились результаты тестирования Galaxy S21 Plus из которого следовало, что грядущая SoC от Samsung должна иметь конфигурацию ядер 1 + 3 + 4, где первым ядром мог быть Cortex-X1.

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Немного позже было обнаружено, что одно ядро имеет тактовую частоту около 3 ГГц, что является еще одним свидетельством того, что Exynos 2100 будет содержать ядро Cortex-X1, аналогично Snapdragon 875. Интересно, что Ice Universe ранее сообщал, что Exynos 2100 не сможет превзойти по производительности Snapdragon 875. Возможно, данный факт говорит о более высоких тактовых частотах Snapdragon 875 в сравнении с Exynos 2100 или лучшей оптимизации в программном отношении. Кроме того, не нужно забывать о ранних образцах новых чипсетов от Samsung, которые также в финальной версии получат более высокие тактовые частоты, а значит и улучшат показатели быстродействия.

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Как и в других подобных случаях к данной информации следует отнестись с долей недоверия и дождаться официального анонса и официальных тестов нового чипсета от компании Samsung.