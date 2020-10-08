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Вчера Digitimes Research заявила, что после трехлетнего спада с 2018 по 2020 год ожидается, что суммарные поставки смартфонов на мировой рынок в 2021 году вырастут на 150 миллионов устройств. Такой рост в первую очередь будет обусловлен стремительным развертыванием сетей пятого поколения, что в свою очередь приведет к росту популярности устройств с поддержкой 5G, а это вызовет волну замены потребителями старых 3G и 4G смартфонов на новые. Особенно это будет наблюдаться в таких странах как США, Япония и в государствах Западной Европы.

В последующую пятилетку потребность в сетях 5G еще более возрастет. Та же Digitimes Research прогнозирует, что поставки 4G и 5G устройств начального и среднего уровня на развивающихся рынках также будут стимулировать глобальный рост отрасли. Есть прогнозы, что они достигнут 1,5 миллиарда в 2023 году и 1,7 миллиарда в 2025 году.

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Что касается будущего года, то Samsung Electronics и Apple займут первые две строчки списка компаний по поставкам смартфонов. Треть, четвертое и пятое места займут соответственно OPPO, VIVO и Xiaomi. Шестое место будет принадлежать мало кому известной компании Transsion из Шэньчжэня, которая поставляет устройства начального уровня под разными брендами в страны Африки и Южной Азии. Как можно заметить в шестерку уже не попала многострадальная компания Huawei, которой в 2021 году пророчат только седьмое место.

Кроме того, Digitimes Research прогнозирует, что в 2020 году мировые поставки 5G смартфонов составят 200 миллионов устройств, а к 2025 году ежегодные поставки достигнут невероятных 1,22 миллиарда устройств.

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Также, если говорить о текущем 2020 годе, то согласно информации Canalys, список лидеров за 2-й квартал возглавляют компании Huawei, Samsung, Apple, Xiaomi и OPPO.