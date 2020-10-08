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Только что компания AMD провела презентацию своих новых настольных процессоров линейки Ryzen 5000 на базе 7-нм архитектуры Zen 3. В новой линейке процессоров используются совершенно новые технологии и множество новых функций, которые позволяют повысить производительность в играх, а также обеспечивают значительный рост IPC по сравнению с предложением конкурентов. Новые процессоры совместимы с существующими материнскими платами на чипсетах серии 400 и 500, а некоторые производители заявили, что даже некоторые платы серии 300 будут поддерживать Ryzen 5000 после обновления BIOS.

На мероприятии были анонсированы четыре новых процессора AMD различных ценовых категорий. Безусловно позднее будут представлены и другие процессоры линейки Ryzen 5000 нижнего среднего и бюджетного уровня, но пока у нас есть четыре чипа, ниже будут рассмотрены технические характеристики каждого из них.

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Итак, старшим из представленных чипов AMD является Ryzen 9 5950X имеющий 16 ядер физических ядер и 32 потока. Данный процессор предназначен для компьютерных энтузиастов, создателей контента и бескомпромиссных геймеров, желающих выжать максимальную производительность из своих систем для максимального комфорта и игры на максимальных настройках графики в высоких разрешениях. Процессор имеет базовую частоту 3,4 ГГц и максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц, оснащен общей кеш-памятью объемом 72 Мб и обладает тепловым пакетом 105 Вт. За все это великолепие компания AMD предлагает заплатить 799 долларов (около 62000 рублей).

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Следующим по производительности процессором является Ryzen 9 5900X имеющий 12 физических ядер и 24 потока. Он также пригодится пользователям желающим получить высокую производительность, например, создателям контента и любителям максимальных настроек в играх. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и максимальную тактовую частоту до 4,8 ГГц, оснащен общей кеш-памятью объемом 70 Мб и обладает тепловым пакетом 105 Вт. За этот чип покупателям придется отдать 549 кровно заработанных долларов (около 49000 рублей).

Третьим по производительности процессором в новой линейке является Ryzen 7 5800X имеющий 8 физических ядер и 16 потоков. Данный процессор станет идеальным вариантом для геймеров благодаря высокой базовой частоте в 3,8 ГГц и максимальной частоте до 4,7 ГГц. Кроме того, процессор обладает общей кеш-памятью объемом 36 Мб и тепловым пакетом, аналогичным старшим моделям, то есть его TDP составляет 105 Вт. Данный процессор оценен в 449 долларов (около 35000 рублей).

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Завершает сегодняшний анонс от AMD процессор Ryzen 5 5600X имеющий 6 физических ядер и 12 потоков. Данный процессор также придется по вкусу геймерам благодаря высоким тактовым частотам, которые в базовом варианте составляют 3,7 ГГц, а в режиме разгона доходят до 4,6 ГГц. Кроме того, процессор обладает общей кеш-памятью объемом 36 Мб и тепловым пакетом всего 65 Вт. Стоимость данного процессора составляет 299 долларов (около 31000 рублей). Как и процессоры предыдущих поколений Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600 данный чип наверняка станет "народным" и предложит отличное соотношение цены и производительности. Хотя в российских реалиях народу будет нелегко отдать за него 31000 рублей и это еще официальная цена, к которой нужно прибавить еще 10000 от местных барыг.

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Что касается линейки процессоров Zen 3, то она построена на новейшем 7-нм техпроцессе компании TSMC. Архитектура ядер Zen 3 обеспечивает прирост IPC на 19 процентов по сравнению с архитектурой процессоров серии Ryzen 3000 и обеспечивает рост производительности на ватт до 24 процентов по сравнению с Ryzen 3000. Кроме того, если сравнивать с конкурирующими чипами из стана компании Intel, то при сопоставлении флагманских процессоров "красных" и "синих" архитектура Zen 3 обеспечивает выигрыш в энергоэффективности в 2,8 раза.



