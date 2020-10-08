Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Только что компания AMD провела презентацию своих новых настольных процессоров линейки Ryzen 5000 на базе 7-нм архитектуры Zen 3. В новой линейке процессоров используются совершенно новые технологии и множество новых функций, которые позволяют повысить производительность в играх, а также обеспечивают значительный рост IPC по сравнению с предложением конкурентов. Новые процессоры совместимы с существующими материнскими платами на чипсетах серии 400 и 500, а некоторые производители заявили, что даже некоторые платы серии 300 будут поддерживать Ryzen 5000 после обновления  BIOS.

 На мероприятии были анонсированы четыре новых процессора AMD различных ценовых категорий. Безусловно позднее будут представлены и другие процессоры линейки Ryzen 5000 нижнего среднего и бюджетного уровня, но пока у нас есть четыре чипа, ниже будут рассмотрены технические характеристики каждого из них.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

 Итак, старшим из представленных чипов AMD является Ryzen 9 5950X имеющий 16 ядер физических ядер и 32 потока. Данный процессор предназначен для компьютерных энтузиастов, создателей контента и бескомпромиссных геймеров, желающих выжать максимальную производительность из своих систем для максимального комфорта и игры на максимальных настройках графики в высоких разрешениях. Процессор имеет базовую частоту 3,4 ГГц и максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц, оснащен общей кеш-памятью объемом 72 Мб и обладает тепловым пакетом 105 Вт. За все это великолепие компания AMD предлагает заплатить 799 долларов (около 62000 рублей).

реклама

 Следующим по производительности процессором является Ryzen 9 5900X имеющий 12 физических ядер и 24 потока. Он также пригодится пользователям желающим получить высокую производительность, например, создателям контента и любителям максимальных настроек в играх. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и максимальную тактовую частоту до 4,8 ГГц, оснащен общей кеш-памятью объемом 70 Мб и обладает тепловым пакетом 105 Вт. За этот чип покупателям придется отдать 549 кровно заработанных долларов (около 49000 рублей).

 Третьим по производительности процессором в новой линейке является Ryzen 7 5800X имеющий 8 физических ядер и 16 потоков. Данный процессор станет идеальным вариантом для геймеров благодаря высокой базовой частоте в 3,8 ГГц и максимальной частоте  до 4,7 ГГц. Кроме того, процессор обладает общей кеш-памятью объемом 36 Мб и тепловым пакетом, аналогичным старшим моделям, то есть его TDP составляет 105 Вт. Данный процессор оценен в 449 долларов (около 35000 рублей).

реклама

 Завершает сегодняшний анонс от AMD процессор Ryzen 5 5600X имеющий 6 физических ядер и 12 потоков. Данный процессор также придется по вкусу геймерам благодаря высоким тактовым частотам, которые в базовом варианте составляют 3,7 ГГц, а в режиме разгона доходят до 4,6 ГГц. Кроме того, процессор обладает общей кеш-памятью объемом 36 Мб и тепловым пакетом всего 65 Вт. Стоимость данного процессора составляет 299 долларов (около 31000 рублей). Как и процессоры предыдущих поколений Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600 данный чип наверняка станет "народным" и предложит отличное соотношение цены и производительности. Хотя в российских реалиях народу будет нелегко отдать за него 31000 рублей и это еще официальная цена, к которой нужно прибавить еще 10000 от местных барыг.

реклама

 Что касается линейки процессоров Zen 3, то она построена на новейшем 7-нм техпроцессе компании TSMC. Архитектура ядер Zen 3 обеспечивает прирост IPC на 19 процентов по сравнению с архитектурой процессоров серии Ryzen 3000 и обеспечивает рост производительности на ватт до 24 процентов по сравнению с Ryzen 3000. Кроме того, если сравнивать с конкурирующими чипами из стана компании Intel, то при сопоставлении флагманских процессоров "красных" и "синих" архитектура Zen 3 обеспечивает  выигрыш  в энергоэффективности в 2,8 раза.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen zen zen 2 ryzen 5 3600 zen 3 ryzen 5 2600 zen2 zen3 ryzen 5 5600x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
28
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
11
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
25
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 10 подешевел на 500 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC, поддержка 8K и 90-Гц дисплей AMOLED по низкой цене
3
Найден бесплатный способ миграции с Windows 7 на Windows 10 – простая инструкция перехода на новую ОС
43
HUAWEI P30 Pro резко подешевел – игровой процессор, NFC, быстрая зарядка 40 Вт, отличная камера и качественный OLED-дисплей по самой низкой цене этой осени
5
Закулисные игры AMD и NVIDIA – Radeon RX 6900 ХТ ожидается гораздо мощнее – обе компании вводят друг друга в заблуждение, раскрывая неправильные параметры незадолго до анонса
41
Xiaomi Mi 10T упал в цене – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей, 64-Мп камера, NFC и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
+
OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – лучший смартфон 2020 года со 120-Гц дисплеем и Snapdragon 865 по самой низкой цене
2
Представлен финальный список из 67 смартфонов Xiaomi, который получат MIUI 12 до конца 2020 года – названия и сроки выхода прошивки в России
2
Xiaomi POCO X3 NFC поступил в продажу в России с большой скидкой – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей и 64-Мп камера по самой низкой цене в мире
3
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
117
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,6 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
268
Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
39
Наиболее популярные смартфоны Xiaomi и HUAWEI 2019 года не получат Android 11 – жизненный цикл телефонов Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 и других сократился до одного года
2
Crucial предвкушает скорый анонс AMD Ryzen 5000
25
Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX
33
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
66
Аналитики: Genshin Impact всего за неделю заработала на мобильных устройствах 60 млн долларов
9
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
14
Realme представила в Европе сильных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro
2
Технологию NVIDIA DLSS 2.1 протестировали в разрешениях 240p и 360p – масштабирование до Full HD почти без потери качества при высоком FPS в играх
72
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и характеристики
89

Популярные статьи

Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
102
Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
22
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
111
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
16
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
21
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
6
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
9
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
28
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
4

Сейчас обсуждают

Александр Петросян
23:10
ну ок, выйдет ватч догз 3 и всеми ожидаемая киберпанк 2077 с длсс 2.0, будет 40-70% буст от этой технологии, что амд сможет в этой игре? да ничего не сможет и будешь с лагами проходить без всех фич нв...
Конкурент GeForce RTX 3080 от AMD готов — производительность видеокарт Radeon RX 6000 впечатляет
Александр Петросян
23:08
У неё нету куда, нвенка, хороших дров, рейтрейсинга, длсс, физикса и море других фич нвидии... за сколько они продавать её собрались эти народные любимцы АМД ? если в половину то они выйграют рынок, е...
Конкурент GeForce RTX 3080 от AMD готов — производительность видеокарт Radeon RX 6000 впечатляет
Valik Banec
23:08
всё уже было. мир цикличен. :)
AMD не постеснялась увеличить ценник на новые модели Ryzen – 5600X, 5800X и 5900X стоят на 50 долларов дороже своих предшественников на Zen 2
ACDCOVER
23:08
Ты просто не шаришь. GCN это лучшее.
Видеокарты AMD Radeon RX6000 на базе NAVI23 Dimgrey Cavefish получат обновленную версию движка Display Core Next (DCN)
WallterScott
23:07
В игре "про реакцию" сделали 4к, но оставили 30фпс.. Гениально.
For Honor получит некстген-версию, игрокам на PS4 и Xbox One обещан бесплатный апгрейд
podorozhny
23:07
Играю уже вторую неделю, все работает шикарно. Никаких проблем. Производительность радует. Выйдет версия с 20гб, и если она мне понадобится и 10гб будет не хватать, пойду и куплю ее. Потому что могу с...
Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
Gunnar
23:06
Может и на 5ггц, но с чилером.
AMD представила новое поколение процессоров поколения Zen3 5000 серии, обогнав в производительности Intel, при этом неблагоприятно изменилась и ценовая политика.
korn87
23:06
Лучше нормальные 4,9ГГц, чем 5ГГц на рабочем столе без нагрузки.
Планка в 5 ГГц для процессоров Ryzen 5000 могла быть покорена, но в конечном итоге AMD передумала
Valik Banec
23:06
Хотелось бы 5700х какой (но думаю не выпустят чтоб с видяхой не перекликалась) 5800х жаба душит, поконтуюсь пока на 3600х до НГ. там подумаю. зы с нуля если брать уже интел интереснее. :)
AMD не постеснялась увеличить ценник на новые модели Ryzen – 5600X, 5800X и 5900X стоят на 50 долларов дороже своих предшественников на Zen 2
Sergiu Bunacalea
23:04
Ну вот , как я и говорил , что это будет ответ на 2080ti с высоким энергопотреблением . С учётом того, что rtx 3070 будет иметь относительно низеое энергопотребление, производительность на 5-10% быст...
Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем